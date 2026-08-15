Ravenhood 今日價格

Ravenhood (RVH) 今日實時價格為 $ 0.00301976，過去 24 小時內變化了 10.60%。目前 RVH 兌 USD 的匯率為 $ 0.00301976 每 RVH。

Ravenhood 目前市值在 $ 301,980 排名第 #-，流通供應量為 100.00M RVH。過去 24 小時內，RVH 的交易價格在 $ 0.00266364（低點）和 $ 0.00347271（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00347271，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，RVH 在過去一小時內波動了 -1.76%，過去7 天內波動了 +102.45%。過去一天，總交易量達到 $ 29.08K。

Ravenhood（RVH）市場資訊

市值 $ 301.98K$ 301.98K $ 301.98K 成交量（24H） $ 29.08K$ 29.08K $ 29.08K 完全稀釋市值 $ 301.98K$ 301.98K $ 301.98K 流通量 100.00M 100.00M 100.00M 總供應量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Ravenhood 的目前市值為 $ 301.98K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 29.08K。RVH 的流通量為 100.00M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 301.98K。