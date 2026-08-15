Ratehopper AI 今日價格

Ratehopper AI (ROO) 今日實時價格為 $ 0.00113291，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 ROO 兌 USD 的匯率為 $ 0.00113291 每 ROO。

Ratehopper AI 目前市值在 $ 333,786 排名第 #-，流通供應量為 294.63M ROO。過去 24 小時內，ROO 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00440741，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ROO 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +0.28%。過去一天，總交易量達到 $ 9.36。

Ratehopper AI（ROO）市場資訊

市值 $ 333.79K$ 333.79K $ 333.79K 成交量（24H） $ 9.36$ 9.36 $ 9.36 完全稀釋市值 $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M 流通量 294.63M 294.63M 294.63M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Ratehopper AI 的目前市值為 $ 333.79K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 9.36。ROO 的流通量為 294.63M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.13M。