Ratecoin（RATE）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00012621 $ 0.00012621 $ 0.00012621 24H最低價 $ 0.00013913 $ 0.00013913 $ 0.00013913 24H最高價 24H最低價 $ 0.00012621$ 0.00012621 $ 0.00012621 24H最高價 $ 0.00013913$ 0.00013913 $ 0.00013913 歷史最高 $ 0.00027461$ 0.00027461 $ 0.00027461 最低價 $ 0.0001023$ 0.0001023 $ 0.0001023 漲跌幅（1H） +0.78% 漲跌幅（1D） +0.19% 漲跌幅（7D） -1.02% 漲跌幅（7D） -1.02%

Ratecoin（RATE）目前實時價格為 $0.00013346。過去 24 小時內，RATE 的交易價格在 $ 0.00012621 至 $ 0.00013913 之間波動，市場活躍度顯著。RATE 的歷史最高價為 $ 0.00027461，歷史最低價為 $ 0.0001023。

從短期表現來看，RATE 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.78%，過去 24 小時內變動為 +0.19%，過去 7 天內累計變動為 -1.02%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Ratecoin（RATE）市場資訊

市值 $ 131.40K$ 131.40K $ 131.40K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 131.40K$ 131.40K $ 131.40K 流通量 984.52M 984.52M 984.52M 總供應量 984,517,004.764642 984,517,004.764642 984,517,004.764642

Ratecoin 的目前市值為 $ 131.40K, 它過去 24 小時的交易量為 --。RATE 的流通量為 984.52M，總供應量是 984517004.764642，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 131.40K。