Rari Governance 價格 (RGT)
今天 Rari Governance (RGT) 的實時價格爲 0.194931 USD。目前其市值爲 $ 2.19M USD。RGT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Rari Governance 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 317.60 USD
- Rari Governance 當天價格變化爲 -3.15%
- 其循環供應量爲 11.26M USD
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今天內，Rari Governance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0063410054529523。
在過去30天內，Rari Governance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0346517142。
在過去60天內，Rari Governance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0620472000。
在過去90天內，Rari Governance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.03298867404038586。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0063410054529523
|-3.15%
|30天
|$ -0.0346517142
|-17.77%
|60天
|$ +0.0620472000
|+31.83%
|90天
|$ +0.03298867404038586
|+20.37%
Rari Governance 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.01%
-3.15%
-15.64%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
The Rari Governance Token is the native token behind Rari Capital. Rari Capital is a non-custodial DeFi robo-advisor that autonomously earns users yield.
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|1 RGT 兌換 AUD
A$0.30994029
|1 RGT 兌換 GBP
￡0.15399549
|1 RGT 兌換 EUR
€0.18713376
|1 RGT 兌換 USD
$0.194931
|1 RGT 兌換 MYR
RM0.8771895
|1 RGT 兌換 TRY
₺6.83623017
|1 RGT 兌換 JPY
¥30.57102873
|1 RGT 兌換 RUB
₽20.20264884
|1 RGT 兌換 INR
₹16.58667879
|1 RGT 兌換 IDR
Rp3,195.58965264
|1 RGT 兌換 PHP
₱11.51847279
|1 RGT 兌換 EGP
￡E.9.92393721
|1 RGT 兌換 BRL
R$1.21831875
|1 RGT 兌換 CAD
C$0.27875133
|1 RGT 兌換 BDT
৳23.29620381
|1 RGT 兌換 NGN
₦302.68690749
|1 RGT 兌換 UAH
₴8.18320338
|1 RGT 兌換 VES
Bs9.74655
|1 RGT 兌換 PKR
Rs54.25124661
|1 RGT 兌換 KZT
₸102.27054915
|1 RGT 兌換 THB
฿6.72901812
|1 RGT 兌換 TWD
NT$6.35864922
|1 RGT 兌換 CHF
Fr0.17348859
|1 RGT 兌換 HKD
HK$1.51461387
|1 RGT 兌換 MAD
.د.م1.95515793