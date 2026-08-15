RARI 今日價格

RARI (RARI) 今日實時價格為 $ 0.081281，過去 24 小時內變化了 0.46%。目前 RARI 兌 USD 的匯率為 $ 0.081281 每 RARI。

RARI 目前市值在 $ 1,993,204 排名第 #-，流通供應量為 18.12M RARI。過去 24 小時內，RARI 的交易價格在 $ 0.079657（低點）和 $ 0.08286（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 46.7，而歷史最低價為 $ 0.078245。

短期表現方面，RARI 在過去一小時內波動了 +0.14%，過去7 天內波動了 -1.47%。過去一天，總交易量達到 $ 70.39K。

RARI（RARI）市場資訊

市值 $ 1.99M$ 1.99M $ 1.99M 成交量（24H） $ 70.39K$ 70.39K $ 70.39K 完全稀釋市值 $ 2.03M$ 2.03M $ 2.03M 流通量 18.12M 18.12M 18.12M 總供應量 25,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0

RARI 的目前市值為 $ 1.99M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 70.39K。RARI 的流通量為 18.12M，總供應量是 25000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.03M。