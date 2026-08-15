rarecoin 今日價格

rarecoin (RARECOIN) 今日實時價格為 $ 0.00173388，過去 24 小時內變化了 1.28%。目前 RARECOIN 兌 USD 的匯率為 $ 0.00173388 每 RARECOIN。

rarecoin 目前市值在 $ 17,329.48 排名第 #-，流通供應量為 9.99M RARECOIN。過去 24 小時內，RARECOIN 的交易價格在 $ 0.00170477（低點）和 $ 0.00173428（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.03261541，而歷史最低價為 $ 0.00144185。

短期表現方面，RARECOIN 在過去一小時內波動了 +0.00%，過去7 天內波動了 +3.56%。過去一天，總交易量達到 $ 49.59。

rarecoin（RARECOIN）市場資訊

市值 $ 17.33K$ 17.33K $ 17.33K 成交量（24H） $ 49.59$ 49.59 $ 49.59 完全稀釋市值 $ 17.33K$ 17.33K $ 17.33K 流通量 9.99M 9.99M 9.99M 總供應量 9,994,808.928571 9,994,808.928571 9,994,808.928571

rarecoin 的目前市值為 $ 17.33K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 49.59。RARECOIN 的流通量為 9.99M，總供應量是 9994808.928571，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 17.33K。