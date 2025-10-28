Random Coin（RANDOM）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.00000957 24H最高價 $ 0.00000988 歷史最高 $ 0.00006774 最低價 $ 0.00000849 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） -2.15% 漲跌幅（7D） +3.58%

Random Coin（RANDOM）目前實時價格為 $0.00000958。過去 24 小時內，RANDOM 的交易價格在 $ 0.00000957 至 $ 0.00000988 之間波動，市場活躍度顯著。RANDOM 的歷史最高價為 $ 0.00006774，歷史最低價為 $ 0.00000849。

從短期表現來看，RANDOM 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 -2.15%，過去 7 天內累計變動為 +3.58%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Random Coin（RANDOM）市場資訊

市值 $ 9.57K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 9.57K 流通量 999.30M 總供應量 999,304,697.733502

Random Coin 的目前市值為 $ 9.57K, 它過去 24 小時的交易量為 --。RANDOM 的流通量為 999.30M，總供應量是 999304697.733502，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 9.57K。