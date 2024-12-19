Ramses Exchange 價格 (RAM)
今天 Ramses Exchange (RAM) 的實時價格爲 0.03164747 USD。目前其市值爲 $ 4.42M USD。RAM 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Ramses Exchange 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 80.90K USD
- Ramses Exchange 當天價格變化爲 -10.50%
- 其循環供應量爲 139.91M USD
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今天內，Ramses Exchange 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00371408177895555。
在過去30天內，Ramses Exchange 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0502043469。
在過去60天內，Ramses Exchange 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0348278951。
在過去90天內，Ramses Exchange 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.017216650143173521。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00371408177895555
|-10.50%
|30天
|$ +0.0502043469
|+158.64%
|60天
|$ +0.0348278951
|+110.05%
|90天
|$ +0.017216650143173521
|+119.30%
Ramses Exchange 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+1.11%
-10.50%
-5.29%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
RAMSES is a ve(3,3) DEX that masterfully adapts Andre Cronje's initial vision of Solidly. The original Solidly fundamentals have been long forgotten, and RAMSES aims to revitalize three core tenets: Community, Decentralization, and Functionality.
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|1 RAM 兌換 AUD
A$0.0503194773
|1 RAM 兌換 GBP
￡0.0250015013
|1 RAM 兌換 EUR
€0.0303815712
|1 RAM 兌換 USD
$0.03164747
|1 RAM 兌換 MYR
RM0.142413615
|1 RAM 兌換 TRY
₺1.1098767729
|1 RAM 兌換 JPY
¥4.9632727201
|1 RAM 兌換 RUB
₽3.2799437908
|1 RAM 兌換 INR
₹2.6928832223
|1 RAM 兌換 IDR
Rp518.8109005968
|1 RAM 兌換 PHP
₱1.8700490023
|1 RAM 兌換 EGP
￡E.1.6111726977
|1 RAM 兌換 BRL
R$0.1977966875
|1 RAM 兌換 CAD
C$0.0452558821
|1 RAM 兌換 BDT
৳3.7821891397
|1 RAM 兌換 NGN
₦49.1418749413
|1 RAM 兌換 UAH
₴1.3285607906
|1 RAM 兌換 VES
Bs1.5823735
|1 RAM 兌換 PKR
Rs8.8078073757
|1 RAM 兌換 KZT
₸16.6038451355
|1 RAM 兌換 THB
฿1.0924706644
|1 RAM 兌換 TWD
NT$1.0323404714
|1 RAM 兌換 CHF
Fr0.0281662483
|1 RAM 兌換 HKD
HK$0.2459008419
|1 RAM 兌換 MAD
.د.م0.3174241241