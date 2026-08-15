Ramses 今日價格

Ramses (RAM) 今日實時價格為 $ 0.01373419，過去 24 小時內變化了 18.05%。目前 RAM 兌 USD 的匯率為 $ 0.01373419 每 RAM。

Ramses 目前市值在 $ 689,940 排名第 #-，流通供應量為 50.23M RAM。過去 24 小時內，RAM 的交易價格在 $ 0.01159089（低點）和 $ 0.01197618（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.04126834，而歷史最低價為 $ 0.00764825。

短期表現方面，RAM 在過去一小時內波動了 +15.53%，過去7 天內波動了 +4.48%。過去一天，總交易量達到 $ 26.64K。

Ramses（RAM）市場資訊

市值 $ 689.94K$ 689.94K $ 689.94K 成交量（24H） $ 26.64K$ 26.64K $ 26.64K 完全稀釋市值 $ 3.23M$ 3.23M $ 3.23M 流通量 50.23M 50.23M 50.23M 總供應量 235,178,777.7133504 235,178,777.7133504 235,178,777.7133504

Ramses 的目前市值為 $ 689.94K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 26.64K。RAM 的流通量為 50.23M，總供應量是 235178777.7133504，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.23M。