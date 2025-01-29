Ramifi Protocol 圖標

Ramifi Protocol 價格 (RAM)

USD

Ramifi Protocol (RAM) 實時價格圖表

$0.00825395
$0.00825395$0.00825395
0.00%(1D)

今天 Ramifi Protocol (RAM) 的價格

今天 Ramifi Protocol (RAM) 的實時價格爲 0.00824971 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。RAM 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Ramifi Protocol 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 5.32 USD
- Ramifi Protocol 當天價格變化爲 -0.05%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Ramifi Protocol (RAM) 價格表現 USD

今天內，Ramifi Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Ramifi Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000228508
在過去60天內，Ramifi Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0016313809
在過去90天內，Ramifi Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000946567256428857

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-0.05%
30天$ -0.0000228508-0.27%
60天$ -0.0016313809-19.77%
90天$ -0.000946567256428857-10.29%

Ramifi Protocol (RAM) 價格分析

Ramifi Protocol 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00824197
$ 0.00824197$ 0.00824197

$ 0.00827742
$ 0.00827742$ 0.00827742

$ 3.85
$ 3.85$ 3.85

+0.00%

-0.05%

-2.39%

Ramifi Protocol (RAM) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 5.32
$ 5.32$ 5.32

0.00
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什麼是Ramifi Protocol (RAM)

Ramifi Protocol is an algorithmically adjusted supply stable coin who's goal is to denominate and fight USD inflation.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Ramifi Protocol (RAM) 資源

官網

大家還在問：關於 Ramifi Protocol (RAM) 的其他問題

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RAM 兌換爲當地貨幣

1 RAM 兌換 AUD
A$0.013199536
1 RAM 兌換 GBP
0.006599768
1 RAM 兌換 EUR
0.0079197216
1 RAM 兌換 USD
$0.00824971
1 RAM 兌換 MYR
RM0.0362162269
1 RAM 兌換 TRY
0.2950921267
1 RAM 兌換 JPY
¥1.2817574427
1 RAM 兌換 RUB
0.8130089205
1 RAM 兌換 INR
0.7140124005
1 RAM 兌換 IDR
Rp133.0598200813
1 RAM 兌換 PHP
0.481783064
1 RAM 兌換 EGP
￡E.0.4140529449
1 RAM 兌換 BRL
R$0.0483433006
1 RAM 兌換 CAD
C$0.0118795824
1 RAM 兌換 BDT
1.001514794
1 RAM 兌換 NGN
12.8100671909
1 RAM 兌換 UAH
0.3466528142
1 RAM 兌換 VES
Bs0.47023347
1 RAM 兌換 PKR
Rs2.2985342002
1 RAM 兌換 KZT
4.2589952846
1 RAM 兌換 THB
฿0.2785927067
1 RAM 兌換 TWD
NT$0.2708379793
1 RAM 兌換 CHF
Fr0.007424739
1 RAM 兌換 HKD
HK$0.0642652409
1 RAM 兌換 MAD
.د.م0.0824971