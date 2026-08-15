Rakun 今日價格

Rakun (RAKUN) 今日實時價格為 $ 0.051936，過去 24 小時內變化了 11.97%。目前 RAKUN 兌 USD 的匯率為 $ 0.051936 每 RAKUN。

Rakun 目前市值在 $ 820,371 排名第 #-，流通供應量為 15.80M RAKUN。過去 24 小時內，RAKUN 的交易價格在 $ 0.051807（低點）和 $ 0.059922（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.358783，而歷史最低價為 $ 0.03488223。

短期表現方面，RAKUN 在過去一小時內波動了 +0.08%，過去7 天內波動了 +5.88%。過去一天，總交易量達到 $ 259.68。

Rakun（RAKUN）市場資訊

市值 $ 820.37K$ 820.37K $ 820.37K 成交量（24H） $ 259.68$ 259.68 $ 259.68 完全稀釋市值 $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M 流通量 15.80M 15.80M 15.80M 總供應量 20,749,527.0 20,749,527.0 20,749,527.0

Rakun 的目前市值為 $ 820.37K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 259.68。RAKUN 的流通量為 15.80M，總供應量是 20749527.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.08M。