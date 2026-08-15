RAKO 今日價格

RAKO (RAKO) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 15.32%。目前 RAKO 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 RAKO。

RAKO 目前市值在 $ 20,191 排名第 #-，流通供應量為 978.04M RAKO。過去 24 小時內，RAKO 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，RAKO 在過去一小時內波動了 -14.88%，過去7 天內波動了 -90.92%。過去一天，總交易量達到 --。

RAKO（RAKO）市場資訊

市值 $ 20.19K$ 20.19K $ 20.19K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 20.19K$ 20.19K $ 20.19K 流通量 978.04M 978.04M 978.04M 總供應量 978,043,667.0 978,043,667.0 978,043,667.0

RAKO 的目前市值為 $ 20.19K, 它過去 24 小時的交易量為 --。RAKO 的流通量為 978.04M，總供應量是 978043667.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 20.19K。