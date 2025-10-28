Raise The Colours（COLOURS）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00001111 $ 0.00001123 24H最低價 $ 0.00001111 24H最高價 $ 0.00001123 歷史最高 $ 0.00013057 最低價 $ 0.00000802 漲跌幅（1H） +1.06% 漲跌幅（1D） +1.27% 漲跌幅（7D） +5.37%

Raise The Colours（COLOURS）目前實時價格為 $0.00001128。過去 24 小時內，COLOURS 的交易價格在 $ 0.00001111 至 $ 0.00001123 之間波動，市場活躍度顯著。COLOURS 的歷史最高價為 $ 0.00013057，歷史最低價為 $ 0.00000802。

從短期表現來看，COLOURS 在過去 1 小時內的價格變動為 +1.06%，過去 24 小時內變動為 +1.27%，過去 7 天內累計變動為 +5.37%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Raise The Colours（COLOURS）市場資訊

市值 $ 11.28K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 11.28K 流通量 999.85M 總供應量 999,846,303.7874129

Raise The Colours 的目前市值為 $ 11.28K, 它過去 24 小時的交易量為 --。COLOURS 的流通量為 999.85M，總供應量是 999846303.7874129，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 11.28K。