Rain Coin 價格 (RAIN)
今天 Rain Coin (RAIN) 的實時價格爲 4.28 USD。目前其市值爲 $ 4.28M USD。RAIN 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Rain Coin 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Rain Coin 當天價格變化爲 +2.26%
- 其循環供應量爲 1.00M USD
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今天內，Rain Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.094828。
在過去30天內，Rain Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.4968395200。
在過去60天內，Rain Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.8234172160。
在過去90天內，Rain Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.166347292561141。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.094828
|+2.26%
|30天
|$ +0.4968395200
|+11.61%
|60天
|$ +0.8234172160
|+19.24%
|90天
|$ +0.166347292561141
|+4.04%
Rain Coin 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.00%
+2.26%
+9.95%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
RAIN is a decentralized, daily rewarding coin.
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|1 RAIN 兌換 VND
₫112,628.2
|1 RAIN 兌換 AUD
A$6.5484
|1 RAIN 兌換 GBP
￡3.1244
|1 RAIN 兌換 EUR
€3.6808
|1 RAIN 兌換 USD
$4.28
|1 RAIN 兌換 MYR
RM18.1472
|1 RAIN 兌換 TRY
₺168.5464
|1 RAIN 兌換 JPY
¥620.172
|1 RAIN 兌換 RUB
₽336.7932
|1 RAIN 兌換 INR
₹369.4496
|1 RAIN 兌換 IDR
Rp70,163.9232
|1 RAIN 兌換 KRW
₩5,863.0008
|1 RAIN 兌換 PHP
₱243.1468
|1 RAIN 兌換 EGP
￡E.214.4708
|1 RAIN 兌換 BRL
R$23.4116
|1 RAIN 兌換 CAD
C$5.778
|1 RAIN 兌換 BDT
৳523.1872
|1 RAIN 兌換 NGN
₦6,615.1252
|1 RAIN 兌換 UAH
₴177.7484
|1 RAIN 兌換 VES
Bs436.56
|1 RAIN 兌換 PKR
Rs1,212.096
|1 RAIN 兌換 KZT
₸2,193.714
|1 RAIN 兌換 THB
฿139.3568
|1 RAIN 兌換 TWD
NT$126.3884
|1 RAIN 兌換 AED
د.إ15.7076
|1 RAIN 兌換 CHF
Fr3.4668
|1 RAIN 兌換 HKD
HK$33.5552
|1 RAIN 兌換 MAD
.د.م38.948
|1 RAIN 兌換 MXN
$81.0204