Rai Reflex Index 價格 (RAI)
今天 Rai Reflex Index (RAI) 的實時價格爲 3.01 USD。目前其市值爲 $ 3.59M USD。RAI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Rai Reflex Index 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 103.98K USD
- Rai Reflex Index 當天價格變化爲 +0.17%
- 其循環供應量爲 1.20M USD
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今天內，Rai Reflex Index 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00524178。
在過去30天內，Rai Reflex Index 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0304320030。
在過去60天內，Rai Reflex Index 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0289456650。
在過去90天內，Rai Reflex Index 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0235488067948675。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00524178
|+0.17%
|30天
|$ -0.0304320030
|-1.01%
|60天
|$ -0.0289456650
|-0.96%
|90天
|$ -0.0235488067948675
|-0.77%
Rai Reflex Index 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.34%
+0.17%
-0.51%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 RAI 兌換 AUD
A$4.7859
|1 RAI 兌換 GBP
￡2.3779
|1 RAI 兌換 EUR
€2.8896
|1 RAI 兌換 USD
$3.01
|1 RAI 兌換 MYR
RM13.545
|1 RAI 兌換 TRY
₺105.5607
|1 RAI 兌換 JPY
¥472.0583
|1 RAI 兌換 RUB
₽311.9564
|1 RAI 兌換 INR
₹256.1209
|1 RAI 兌換 IDR
Rp49,344.2544
|1 RAI 兌換 PHP
₱177.8609
|1 RAI 兌換 EGP
￡E.153.2391
|1 RAI 兌換 BRL
R$18.8125
|1 RAI 兌換 CAD
C$4.3043
|1 RAI 兌換 BDT
৳359.7251
|1 RAI 兌換 NGN
₦4,673.8979
|1 RAI 兌換 UAH
₴126.3598
|1 RAI 兌換 VES
Bs150.5
|1 RAI 兌換 PKR
Rs837.7131
|1 RAI 兌換 KZT
₸1,579.1965
|1 RAI 兌換 THB
฿103.9052
|1 RAI 兌換 TWD
NT$98.1862
|1 RAI 兌換 CHF
Fr2.6789
|1 RAI 兌換 HKD
HK$23.3877
|1 RAI 兌換 MAD
.د.م30.1903