RAI Finance 價格 (SOFI)
今天 RAI Finance (SOFI) 的實時價格爲 0.00869354 USD。目前其市值爲 $ 4.42M USD。SOFI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
RAI Finance 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 63.68K USD
- RAI Finance 當天價格變化爲 -3.85%
- 其循環供應量爲 507.18M USD
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今天內，RAI Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000348475226380371。
在過去30天內，RAI Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0022363931。
在過去60天內，RAI Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0015155196。
在過去90天內，RAI Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.002899349729293213。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000348475226380371
|-3.85%
|30天
|$ -0.0022363931
|-25.72%
|60天
|$ -0.0015155196
|-17.43%
|90天
|$ -0.002899349729293213
|-25.00%
RAI Finance 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-1.98%
-3.85%
-8.64%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
RAI Finance is a protocol designed to provide DeFi with a wider range of assets, a higher amount of liquidity, and a diverse set of financial use cases. When this feature set is combined with the cross-chain compatibility of the Polkadot ecosystem, it eliminates fragmentation across the existing DeFi ecosystem by bringing a complement of new assets and a higher amount of liquidity to decentralized finance.
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|1 SOFI 兌換 AUD
A$0.013909664
|1 SOFI 兌換 GBP
￡0.0068678966
|1 SOFI 兌換 EUR
€0.0083457984
|1 SOFI 兌換 USD
$0.00869354
|1 SOFI 兌換 MYR
RM0.0387731884
|1 SOFI 兌換 TRY
₺0.3174880808
|1 SOFI 兌換 JPY
¥1.3008143902
|1 SOFI 兌換 RUB
₽0.7623365226
|1 SOFI 兌換 INR
₹0.759380719
|1 SOFI 兌換 IDR
Rp144.8922753764
|1 SOFI 兌換 PHP
₱0.5040514492
|1 SOFI 兌換 EGP
￡E.0.440327801
|1 SOFI 兌換 BRL
R$0.0507702736
|1 SOFI 兌換 CAD
C$0.0125186976
|1 SOFI 兌換 BDT
৳1.0559173684
|1 SOFI 兌換 NGN
₦13.033789845
|1 SOFI 兌換 UAH
₴0.3639115844
|1 SOFI 兌換 VES
Bs0.55638656
|1 SOFI 兌換 PKR
Rs2.4303660424
|1 SOFI 兌換 KZT
₸4.3773712608
|1 SOFI 兌換 THB
฿0.296449714
|1 SOFI 兌換 TWD
NT$0.2861913368
|1 SOFI 兌換 CHF
Fr0.0077372506
|1 SOFI 兌換 HKD
HK$0.0675488058
|1 SOFI 兌換 MAD
.د.م0.0870223354