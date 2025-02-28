今天 RAI Finance (SOFI) 的價格

今天 RAI Finance (SOFI) 的實時價格爲 0.00869354 USD。目前其市值爲 $ 4.42M USD。SOFI 兌換 USD 的價格爲實時更新。

RAI Finance 的主要市場表現：

- 24 小時交易量爲 $ 63.68K USD

- RAI Finance 當天價格變化爲 -3.85%

- 其循環供應量爲 507.18M USD

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