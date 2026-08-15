RADR 是什麼？

Radr 是 Solana 上以隱私為先的支付與身份堆疊。它讓應用程式、API 和 AI 機器人能夠以零知識證明、加密金額和免Gas 的使用者體驗，進行私密的收費與付款，同時保持與標準相容（x402「需付款」）。

它包含以下內容：

ShadowID：具 RLN 式速率限制的 ZK 身份，用於安全自動化與防濫發。 ShadowPay：私密 x402 支付——Groth16 證明 + ElGamal 加密金額 + PDA 託管；中繼者承擔手續費。 ShadowPath：ZK 混幣／匿名通道，提供更深度的不可關聯性。 ShadowMSG：與 ShadowID 綁定的加密訊息傳遞。

RADR 有何獨特之處？

完整的隱私堆疊，而非單一應用程式。ShadowID（ZK 身份＋RLN）、ShadowPay（私密 x402 支付）、ShadowPath（ZK 混幣）、ShadowMSG（加密訊息傳遞），全都設計成彼此緊密互鎖，而非後加組件。

數學勝過信任。Groth16 證明＋ElGamal 加密金額＋鏈上 PDA 託管，意味著可驗證的支付，無需透露發送者或金額，也無需「僅憑信任中介者的後端」。

適合機器人的自動化。支出授權＋鏈上空值，讓安全自動付款／訂閱／AI 機器人支付無需手動彈出錢包。

設計之初即免Gas 的使用者體驗。中繼者承擔手續費；用戶在初始資金注入後，即可享受私密的一鍵流程。

x402 的正確實現。兼容標準的標頭與流程，但中介者對加密完全無知；驗證與結算都在鏈上，而非鏈下日誌。

開發者優先的介面。乾淨的 REST 端點、SDK、模擬／測試工具，以及簡單的付費牆／結算範例，讓你在接觸鏈之前就能順利運作。

經受過嚴峻考驗的基礎元件。RLN 式速率限制、Merkle 承諾、Poseidon 哈希——身份、支付與訊息傳遞之間採用一致的密碼學技術。

品牌與開發者體驗俱佳。完善的文件、終端風格的 UI，以及可直接投入生產的資產，讓團隊能快速從演示轉為實際上線。

清晰的代幣實用路徑。$RADR 將隱私堆疊串聯起來（存取層級、中繼者經濟、未來回購／手續費），而不僅是「又一個鏈上代幣」。

RADR 的當前交易價格是多少？

RADR（RADR）目前的價格為 NT$ TWD，反映過去 24 小時內價格波動了 -0.89%。此價格代表主要交易所最新的聚合市場匯率，並根據實時市場活動持續更新。

今天有哪些因素影響了 RADR 的價格走勢？

過去 24 小時內的價格走勢是由市場情緒、流動性波動以及 Smart Contract Platform,Solana Ecosystem,Zero Knowledge (ZK),BONK.fun Ecosystem,x402 Ecosystem 行業整體表現共同塑造的。更廣泛的經濟趨勢和 -- 上的鏈上活動也可能促進短期波動。

對 RADR 的交易興趣有多強烈？

投資者在過去 24 小時內創造了 NT$-- 的交易量，顯示出積極參與。更高的交易量通常意味著更高的信心和更好的價格發現。

RADR 在全球加密貨幣市場中的位置如何？

它目前在全球市場排名 #10328，市值達 NT$308212.8452847885600000，位居其行業內較成熟的資產之列。

流通供應量對 RADR 有何意義？

目前有 927266807.718368 個代幣在流通，供應量水平對於決定稀缺性、長期通膨以及市場估值發揮著重要作用。

今天的價格與 RADR 最近的表現相比如何？

過去 24 小時內 NT$ 至 NT$ 的價格區間突顯了其盤中波動性，有助於交易員評估短期價格機會。

與類似資產相比，RADR 的表現如何？

與其他 Smart Contract Platform,Solana Ecosystem,Zero Knowledge (ZK),BONK.fun Ecosystem,x402 Ecosystem 代幣相比，RADR 維持著具有競爭力的表現，這得益於穩定的交易量以及零售和機構參與者的持續興趣。