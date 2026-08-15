Radiant Capital 今日價格

Radiant Capital (RDNT) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 4.62%。目前 RDNT 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 RDNT。

Radiant Capital 目前市值在 $ 562,213 排名第 #-，流通供應量為 1.44B RDNT。過去 24 小時內，RDNT 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.585268，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，RDNT 在過去一小時內波動了 -0.24%，過去7 天內波動了 -11.90%。過去一天，總交易量達到 $ 22.37K。

Radiant Capital（RDNT）市場資訊

市值 $ 562.21K$ 562.21K $ 562.21K 成交量（24H） $ 22.37K$ 22.37K $ 22.37K 完全稀釋市值 $ 586.89K$ 586.89K $ 586.89K 流通量 1.44B 1.44B 1.44B 總供應量 1,500,000,000.0 1,500,000,000.0 1,500,000,000.0

Radiant Capital 的目前市值為 $ 562.21K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 22.37K。RDNT 的流通量為 1.44B，總供應量是 1500000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 586.89K。