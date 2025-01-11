Racoon 價格 (RAC)
今天 Racoon (RAC) 的實時價格爲 0.04571017 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。RAC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Racoon 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 0.90 USD
- Racoon 當天價格變化爲 +0.70%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Racoon 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00031603。
在過去30天內，Racoon 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0222211809。
在過去60天內，Racoon 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0218640199。
在過去90天內，Racoon 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.03436974677003837。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00031603
|+0.70%
|30天
|$ -0.0222211809
|-48.61%
|60天
|$ -0.0218640199
|-47.83%
|90天
|$ -0.03436974677003837
|-42.91%
Racoon 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.10%
+0.70%
-11.62%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
The $RAC token is an utility and governance token used by the projects Racoon Supply oversees. $RAC is commonly used to play games on Racoon.Bet; an on-chain gaming platform on Juno Network. It is also used as a governance token for the $RAC DAO; the governing entity of the $RAC token. The upcoming utilities of the $RAC token will be affiliated to on-chain Machine Learning, NFT & mathematical applications that the team from Racoon Supply will be releasing in the near future.
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|1 RAC 兌換 AUD
A$0.0740504754
|1 RAC 兌換 GBP
￡0.0370252377
|1 RAC 兌換 EUR
€0.0443388649
|1 RAC 兌換 USD
$0.04571017
|1 RAC 兌換 MYR
RM0.2052386633
|1 RAC 兌換 TRY
₺1.6190542214
|1 RAC 兌換 JPY
¥7.2071225039
|1 RAC 兌換 RUB
₽4.6455245771
|1 RAC 兌換 INR
₹3.9397595523
|1 RAC 兌換 IDR
Rp749.3469292848
|1 RAC 兌換 PHP
₱2.69690003
|1 RAC 兌換 EGP
￡E.2.3097348901
|1 RAC 兌換 BRL
R$0.2797462404
|1 RAC 兌換 CAD
C$0.0658226448
|1 RAC 兌換 BDT
৳5.5757265366
|1 RAC 兌換 NGN
₦70.8681333646
|1 RAC 兌換 UAH
₴1.9326259876
|1 RAC 兌換 VES
Bs2.42263901
|1 RAC 兌換 PKR
Rs12.7289110399
|1 RAC 兌換 KZT
₸24.121256709
|1 RAC 兌換 THB
฿1.5852286956
|1 RAC 兌換 TWD
NT$1.5134637287
|1 RAC 兌換 CHF
Fr0.0415962547
|1 RAC 兌換 HKD
HK$0.3556251226
|1 RAC 兌換 MAD
.د.م0.4589301068