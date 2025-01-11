R34P 價格 (R34P)
今天 R34P (R34P) 的實時價格爲 6.46 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。R34P 兌換 USD 的價格爲實時更新。
R34P 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.00K USD
- R34P 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，R34P 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，R34P 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -2.5060058360。
在過去60天內，R34P 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -2.4384762260。
在過去90天內，R34P 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1.119827642011609。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ -2.5060058360
|-38.79%
|60天
|$ -2.4384762260
|-37.74%
|90天
|$ +1.119827642011609
|+20.97%
R34P 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
--
--
-32.18%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
R34P (R34P) is a soft fork and constructed as a secondary layer on Reflect Finance (RFI) project. R34P (R34P) token benefits every holder with a low-cost charge of 1% fee in every transaction on the blockchain, redistributes to every wallet holder automatically based on the amount of R34P token in their wallets and another 1% will be sent to 0x000 wallet that will automatically burn, reducing the circulating/ total supply.
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|1 R34P 兌換 AUD
A$10.4652
|1 R34P 兌換 GBP
￡5.2326
|1 R34P 兌換 EUR
€6.2662
|1 R34P 兌換 USD
$6.46
|1 R34P 兌換 MYR
RM29.0054
|1 R34P 兌換 TRY
₺228.8132
|1 R34P 兌換 JPY
¥1,018.5482
|1 R34P 兌換 RUB
₽656.5298
|1 R34P 兌換 INR
₹556.7874
|1 R34P 兌換 IDR
Rp105,901.6224
|1 R34P 兌換 PHP
₱381.14
|1 R34P 兌換 EGP
￡E.326.4238
|1 R34P 兌換 BRL
R$39.5352
|1 R34P 兌換 CAD
C$9.3024
|1 R34P 兌換 BDT
৳787.9908
|1 R34P 兌換 NGN
₦10,015.4548
|1 R34P 兌換 UAH
₴273.1288
|1 R34P 兌換 VES
Bs342.38
|1 R34P 兌換 PKR
Rs1,798.9162
|1 R34P 兌換 KZT
₸3,408.942
|1 R34P 兌換 THB
฿224.0328
|1 R34P 兌換 TWD
NT$213.8906
|1 R34P 兌換 CHF
Fr5.8786
|1 R34P 兌換 HKD
HK$50.2588
|1 R34P 兌換 MAD
.د.م64.8584