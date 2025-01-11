QUSD 圖標

QUSD 價格 (QUSD)

USD

QUSD (QUSD) 實時價格圖表

$0.973099
$0.973099$0.973099
+3.40%(1D)

今天 QUSD (QUSD) 的價格

今天 QUSD (QUSD) 的實時價格爲 0.973099 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。QUSD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
QUSD 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 17.75 USD
- QUSD 當天價格變化爲 +3.47%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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QUSD (QUSD) 價格表現 USD

今天內，QUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.03266305
在過去30天內，QUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0175962572
在過去60天內，QUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0959582654
在過去90天內，QUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.02352597071979

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.03266305+3.47%
30天$ -0.0175962572-1.80%
60天$ +0.0959582654+9.86%
90天$ -0.02352597071979-2.36%

QUSD (QUSD) 價格分析

QUSD 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.940436
$ 0.940436$ 0.940436

$ 0.997675
$ 0.997675$ 0.997675

$ 2.12
$ 2.12$ 2.12

+0.08%

+3.47%

-1.96%

QUSD (QUSD) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 17.75
$ 17.75$ 17.75

0.00
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什麼是QUSD (QUSD)

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大家還在問：關於 QUSD (QUSD) 的其他問題

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QUSD 兌換爲當地貨幣

1 QUSD 兌換 AUD
A$1.57642038
1 QUSD 兌換 GBP
0.78821019
1 QUSD 兌換 EUR
0.94390603
1 QUSD 兌換 USD
$0.973099
1 QUSD 兌換 MYR
RM4.36921451
1 QUSD 兌換 TRY
34.46716658
1 QUSD 兌換 JPY
¥153.42851933
1 QUSD 兌換 RUB
98.89605137
1 QUSD 兌換 INR
83.87140281
1 QUSD 兌換 IDR
Rp15,952.44007056
1 QUSD 兌換 PHP
57.412841
1 QUSD 兌換 EGP
￡E.49.17069247
1 QUSD 兌換 BRL
R$5.95536588
1 QUSD 兌換 CAD
C$1.40126256
1 QUSD 兌換 BDT
118.69861602
1 QUSD 兌換 NGN
1,508.67322762
1 QUSD 兌換 UAH
41.14262572
1 QUSD 兌換 VES
Bs51.574247
1 QUSD 兌換 PKR
Rs270.97887853
1 QUSD 兌換 KZT
513.5043423
1 QUSD 兌換 THB
฿33.74707332
1 QUSD 兌換 TWD
NT$32.21930789
1 QUSD 兌換 CHF
Fr0.88552009
1 QUSD 兌換 HKD
HK$7.57071022
1 QUSD 兌換 MAD
.د.م9.76991396