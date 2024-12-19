Quorium 價格 (QGOLD)
今天 Quorium (QGOLD) 的實時價格爲 2,558.68 USD。目前其市值爲 $ 214.81M USD。QGOLD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Quorium 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 150.14K USD
- Quorium 當天價格變化爲 -3.13%
- 其循環供應量爲 84.00K USD
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今天內，Quorium 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -82.776627103405。
在過去30天內，Quorium 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -71.5468336320。
在過去60天內，Quorium 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -138.6822470760。
在過去90天內，Quorium 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -54.940465387114。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -82.776627103405
|-3.13%
|30天
|$ -71.5468336320
|-2.79%
|60天
|$ -138.6822470760
|-5.42%
|90天
|$ -54.940465387114
|-2.10%
Quorium 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-3.68%
-3.13%
-5.48%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Gold backed stablecoin pegged to troy ounce gold price
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|1 QGOLD 兌換 AUD
A$4,068.3012
|1 QGOLD 兌換 GBP
￡2,021.3572
|1 QGOLD 兌換 EUR
€2,456.3328
|1 QGOLD 兌換 USD
$2,558.68
|1 QGOLD 兌換 MYR
RM11,514.06
|1 QGOLD 兌換 TRY
₺89,732.9076
|1 QGOLD 兌換 JPY
¥401,277.7844
|1 QGOLD 兌換 RUB
₽265,181.5952
|1 QGOLD 兌換 INR
₹217,718.0812
|1 QGOLD 兌換 IDR
Rp41,945,567.0592
|1 QGOLD 兌換 PHP
₱151,192.4012
|1 QGOLD 兌換 EGP
￡E.130,262.3988
|1 QGOLD 兌換 BRL
R$15,991.75
|1 QGOLD 兌換 CAD
C$3,658.9124
|1 QGOLD 兌換 BDT
৳305,787.8468
|1 QGOLD 兌換 NGN
₦3,973,092.7172
|1 QGOLD 兌換 UAH
₴107,413.3864
|1 QGOLD 兌換 VES
Bs127,934
|1 QGOLD 兌換 PKR
Rs712,106.2308
|1 QGOLD 兌換 KZT
₸1,342,411.462
|1 QGOLD 兌換 THB
฿88,325.6336
|1 QGOLD 兌換 TWD
NT$83,464.1416
|1 QGOLD 兌換 CHF
Fr2,277.2252
|1 QGOLD 兌換 HKD
HK$19,880.9436
|1 QGOLD 兌換 MAD
.د.م25,663.5604