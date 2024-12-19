Quorium 圖標

Quorium 價格 (QGOLD)

USD

Quorium (QGOLD) 實時價格圖表

$2,558.65
$2,558.65$2,558.65
-3.20%(1D)

今天 Quorium (QGOLD) 的價格

今天 Quorium (QGOLD) 的實時價格爲 2,558.68 USD。目前其市值爲 $ 214.81M USD。QGOLD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Quorium 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 150.14K USD
- Quorium 當天價格變化爲 -3.13%
- 其循環供應量爲 84.00K USD

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Quorium (QGOLD) 價格表現 USD

今天內，Quorium 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -82.776627103405
在過去30天內，Quorium 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -71.5468336320
在過去60天內，Quorium 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -138.6822470760
在過去90天內，Quorium 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -54.940465387114

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -82.776627103405-3.13%
30天$ -71.5468336320-2.79%
60天$ -138.6822470760-5.42%
90天$ -54.940465387114-2.10%

Quorium (QGOLD) 價格分析

Quorium 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 2,382.1
$ 2,382.1$ 2,382.1

$ 2,677.26
$ 2,677.26$ 2,677.26

$ 3,572.74
$ 3,572.74$ 3,572.74

-3.68%

-3.13%

-5.48%

Quorium (QGOLD) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 214.81M
$ 214.81M$ 214.81M

$ 150.14K
$ 150.14K$ 150.14K

84.00K
84.00K 84.00K

什麼是Quorium (QGOLD)

Gold backed stablecoin pegged to troy ounce gold price

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Quorium (QGOLD) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Quorium (QGOLD) 的其他問題

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QGOLD 兌換爲當地貨幣

1 QGOLD 兌換 AUD
A$4,068.3012
1 QGOLD 兌換 GBP
2,021.3572
1 QGOLD 兌換 EUR
2,456.3328
1 QGOLD 兌換 USD
$2,558.68
1 QGOLD 兌換 MYR
RM11,514.06
1 QGOLD 兌換 TRY
89,732.9076
1 QGOLD 兌換 JPY
¥401,277.7844
1 QGOLD 兌換 RUB
265,181.5952
1 QGOLD 兌換 INR
217,718.0812
1 QGOLD 兌換 IDR
Rp41,945,567.0592
1 QGOLD 兌換 PHP
151,192.4012
1 QGOLD 兌換 EGP
￡E.130,262.3988
1 QGOLD 兌換 BRL
R$15,991.75
1 QGOLD 兌換 CAD
C$3,658.9124
1 QGOLD 兌換 BDT
305,787.8468
1 QGOLD 兌換 NGN
3,973,092.7172
1 QGOLD 兌換 UAH
107,413.3864
1 QGOLD 兌換 VES
Bs127,934
1 QGOLD 兌換 PKR
Rs712,106.2308
1 QGOLD 兌換 KZT
1,342,411.462
1 QGOLD 兌換 THB
฿88,325.6336
1 QGOLD 兌換 TWD
NT$83,464.1416
1 QGOLD 兌換 CHF
Fr2,277.2252
1 QGOLD 兌換 HKD
HK$19,880.9436
1 QGOLD 兌換 MAD
.د.م25,663.5604