QuiverX 圖標

QuiverX 價格 (QRX)

USD

QuiverX (QRX) 實時價格圖表

$0.00716635
$0.00716635$0.00716635
-1.80%(1D)

今天 QuiverX (QRX) 的價格

今天 QuiverX (QRX) 的實時價格爲 0.00716635 USD。目前其市值爲 $ 652.85K USD。QRX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
QuiverX 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 384.52 USD
- QuiverX 當天價格變化爲 -1.84%
- 其循環供應量爲 91.10M USD

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QuiverX (QRX) 價格表現 USD

今天內，QuiverX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000134443180643361
在過去30天內，QuiverX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0013742909
在過去60天內，QuiverX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0027378058
在過去90天內，QuiverX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0020866079650577956

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000134443180643361-1.84%
30天$ +0.0013742909+19.18%
60天$ +0.0027378058+38.20%
90天$ +0.0020866079650577956+41.08%

QuiverX (QRX) 價格分析

QuiverX 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00691579
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$ 0.00730565
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$ 0.153579
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QuiverX (QRX) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 652.85K
$ 652.85K$ 652.85K

$ 384.52
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91.10M
91.10M 91.10M

什麼是QuiverX (QRX)

QuiverX is a utility token for the QuiverX Capital platform which is focused on tokenizing non-crypto related small and medium businesses.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

QuiverX (QRX) 資源

官網

大家還在問：關於 QuiverX (QRX) 的其他問題

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QRX 兌換爲當地貨幣

1 QRX 兌換 AUD
A$0.0113944965
1 QRX 兌換 GBP
0.0056614165
1 QRX 兌換 EUR
0.006879696
1 QRX 兌換 USD
$0.00716635
1 QRX 兌換 MYR
RM0.032248575
1 QRX 兌換 TRY
0.251538885
1 QRX 兌換 JPY
¥1.1299184045
1 QRX 兌換 RUB
0.7416455615
1 QRX 兌換 INR
0.6099280485
1 QRX 兌換 IDR
Rp117.481128744
1 QRX 兌換 PHP
0.4233162945
1 QRX 兌換 EGP
￡E.0.3648388785
1 QRX 兌換 BRL
R$0.044001389
1 QRX 兌換 CAD
C$0.0102478805
1 QRX 兌換 BDT
0.8564504885
1 QRX 兌換 NGN
11.1278366165
1 QRX 兌換 UAH
0.300843373
1 QRX 兌換 VES
Bs0.3583175
1 QRX 兌換 PKR
Rs1.9944668685
1 QRX 兌換 KZT
3.7598255275
1 QRX 兌換 THB
฿0.2478840465
1 QRX 兌換 TWD
NT$0.233909664
1 QRX 兌換 CHF
Fr0.0063780515
1 QRX 兌換 HKD
HK$0.0556825395
1 QRX 兌換 MAD
.د.م0.0718784905