Quick Sync 圖標

Quick Sync 價格 (QS)

USD

Quick Sync (QS) 實時價格圖表

$0.00361238
$0.00361238$0.00361238
+7.50%(1D)

今天 Quick Sync (QS) 的價格

今天 Quick Sync (QS) 的實時價格爲 0.00361238 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。QS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Quick Sync 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 5.83K USD
- Quick Sync 當天價格變化爲 +7.52%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Quick Sync (QS) 價格表現 USD

今天內，Quick Sync 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00025256
在過去30天內，Quick Sync 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0028986210
在過去60天內，Quick Sync 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Quick Sync 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00025256+7.52%
30天$ +0.0028986210+80.24%
60天$ 0--
90天$ 0--

Quick Sync (QS) 價格分析

Quick Sync 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00334965
$ 0.00334965$ 0.00334965

$ 0.00397713
$ 0.00397713$ 0.00397713

$ 0.00464968
$ 0.00464968$ 0.00464968

-0.28%

+7.52%

+142.45%

Quick Sync (QS) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 5.83K
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什麼是Quick Sync (QS)

Quick Sync offers a privacy-first, decentralized space to share, build, and monetize, without middlemen, centralized servers, or surveillance. With proprietary decentralized infrastructure, Zero-Knowledge encryption, and Web3 APIs, Quick Sync puts power back where it belongs: To people. QS Ecosystem consists of 3 main products: - QS Share: Share files & collaborate privately. No middlemen, no surveillance. - QS Build: Create your OWN privacy-first apps. No-code? No problem. - QS Marketplace: Monetize your creativity on your terms.

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Quick Sync (QS) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Quick Sync (QS) 的其他問題

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QS 兌換爲當地貨幣

1 QS 兌換 VND
92.62503558
1 QS 兌換 AUD
A$0.0057436842
1 QS 兌換 GBP
0.0027454088
1 QS 兌換 EUR
0.0031788944
1 QS 兌換 USD
$0.00361238
1 QS 兌換 MYR
RM0.0159667196
1 QS 兌換 TRY
0.1369814496
1 QS 兌換 JPY
¥0.5184126538
1 QS 兌換 RUB
0.3004777684
1 QS 兌換 INR
0.3105201848
1 QS 兌換 IDR
Rp60.2063092508
1 QS 兌換 KRW
5.131205171
1 QS 兌換 PHP
0.2065558884
1 QS 兌換 EGP
￡E.0.1852428464
1 QS 兌換 BRL
R$0.0211685468
1 QS 兌換 CAD
C$0.0049850844
1 QS 兌換 BDT
0.438001075
1 QS 兌換 NGN
5.7430339716
1 QS 兌換 UAH
0.1492274178
1 QS 兌換 VES
Bs0.25647898
1 QS 兌換 PKR
Rs1.0107078002
1 QS 兌換 KZT
1.8629766136
1 QS 兌換 THB
฿0.1209063586
1 QS 兌換 TWD
NT$0.1169327406
1 QS 兌換 AED
د.إ0.0132574346
1 QS 兌換 CHF
Fr0.0029260278
1 QS 兌換 HKD
HK$0.027995945
1 QS 兌換 MAD
.د.م0.0335228864
1 QS 兌換 MXN
$0.073331314