Quick Sync 價格 (QS)
今天 Quick Sync (QS) 的實時價格爲 0.00361238 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。QS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Quick Sync 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 5.83K USD
- Quick Sync 當天價格變化爲 +7.52%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Quick Sync 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00025256。
在過去30天內，Quick Sync 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0028986210。
在過去60天內，Quick Sync 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Quick Sync 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00025256
|+7.52%
|30天
|$ +0.0028986210
|+80.24%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Quick Sync 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.28%
+7.52%
+142.45%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Quick Sync offers a privacy-first, decentralized space to share, build, and monetize, without middlemen, centralized servers, or surveillance. With proprietary decentralized infrastructure, Zero-Knowledge encryption, and Web3 APIs, Quick Sync puts power back where it belongs: To people. QS Ecosystem consists of 3 main products: - QS Share: Share files & collaborate privately. No middlemen, no surveillance. - QS Build: Create your OWN privacy-first apps. No-code? No problem. - QS Marketplace: Monetize your creativity on your terms.
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|1 QS 兌換 VND
₫92.62503558
|1 QS 兌換 AUD
A$0.0057436842
|1 QS 兌換 GBP
￡0.0027454088
|1 QS 兌換 EUR
€0.0031788944
|1 QS 兌換 USD
$0.00361238
|1 QS 兌換 MYR
RM0.0159667196
|1 QS 兌換 TRY
₺0.1369814496
|1 QS 兌換 JPY
¥0.5184126538
|1 QS 兌換 RUB
₽0.3004777684
|1 QS 兌換 INR
₹0.3105201848
|1 QS 兌換 IDR
Rp60.2063092508
|1 QS 兌換 KRW
₩5.131205171
|1 QS 兌換 PHP
₱0.2065558884
|1 QS 兌換 EGP
￡E.0.1852428464
|1 QS 兌換 BRL
R$0.0211685468
|1 QS 兌換 CAD
C$0.0049850844
|1 QS 兌換 BDT
৳0.438001075
|1 QS 兌換 NGN
₦5.7430339716
|1 QS 兌換 UAH
₴0.1492274178
|1 QS 兌換 VES
Bs0.25647898
|1 QS 兌換 PKR
Rs1.0107078002
|1 QS 兌換 KZT
₸1.8629766136
|1 QS 兌換 THB
฿0.1209063586
|1 QS 兌換 TWD
NT$0.1169327406
|1 QS 兌換 AED
د.إ0.0132574346
|1 QS 兌換 CHF
Fr0.0029260278
|1 QS 兌換 HKD
HK$0.027995945
|1 QS 兌換 MAD
.د.م0.0335228864
|1 QS 兌換 MXN
$0.073331314