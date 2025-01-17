今天 QUEEN POOIE (QUEEN2) 的價格

今天 QUEEN POOIE (QUEEN2) 的實時價格爲 0.00329626 USD。目前其市值爲 $ 7.33M USD。QUEEN2 兌換 USD 的價格爲實時更新。

QUEEN POOIE 的主要市場表現：

- 24 小時交易量爲 $ 14.01K USD

- QUEEN POOIE 當天價格變化爲 +2.50%

- 其循環供應量爲 2.22B USD

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