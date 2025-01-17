Quantum Pipeline 圖標

Quantum Pipeline 價格 (PIPE)

USD

Quantum Pipeline (PIPE) 實時價格圖表

$0.0099339
$0.0099339$0.0099339
-3.40%(1D)

今天 Quantum Pipeline (PIPE) 的價格

今天 Quantum Pipeline (PIPE) 的實時價格爲 0.0099339 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。PIPE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Quantum Pipeline 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 666.71 USD
- Quantum Pipeline 當天價格變化爲 -3.42%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Quantum Pipeline (PIPE) 價格表現 USD

今天內，Quantum Pipeline 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000352376593390196
在過去30天內，Quantum Pipeline 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0008017481
在過去60天內，Quantum Pipeline 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0014804530
在過去90天內，Quantum Pipeline 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.002080737860954311

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000352376593390196-3.42%
30天$ -0.0008017481-8.07%
60天$ -0.0014804530-14.90%
90天$ -0.002080737860954311-17.31%

Quantum Pipeline (PIPE) 價格分析

Quantum Pipeline 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00992163
$ 0.00992163$ 0.00992163

$ 0.0104335
$ 0.0104335$ 0.0104335

$ 0.053941
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-3.42%

+12.34%

Quantum Pipeline (PIPE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 666.71
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0.00
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什麼是Quantum Pipeline (PIPE)

Company BLOCKCHAIN TECHNOLUGY PARTNERS PTE. LTD. Established date: September 12, 2018 Company number: UEN 201831249C Registration address: 100D PASIR PANJANG ROAD #05-03 MEISSA SINGAPORE (118520) Main industry of activity: SOFTWARE AND APPLICATION DEVELOPMENT Subsidiary occupations: IT CONSULTANT Is a company that meets Singapore SSIC standards.

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Quantum Pipeline (PIPE) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Quantum Pipeline (PIPE) 的其他問題

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PIPE 兌換爲當地貨幣

1 PIPE 兌換 AUD
A$0.01589424
1 PIPE 兌換 GBP
0.008046459
1 PIPE 兌換 EUR
0.009635883
1 PIPE 兌換 USD
$0.0099339
1 PIPE 兌換 MYR
RM0.04470255
1 PIPE 兌換 TRY
0.351858738
1 PIPE 兌換 JPY
¥1.541542602
1 PIPE 兌換 RUB
1.024383768
1 PIPE 兌換 INR
0.860375079
1 PIPE 兌換 IDR
Rp162.850793616
1 PIPE 兌換 PHP
0.582027201
1 PIPE 兌換 EGP
￡E.0.500569221
1 PIPE 兌換 BRL
R$0.060100095
1 PIPE 兌換 CAD
C$0.014205477
1 PIPE 兌換 BDT
1.207763562
1 PIPE 兌換 NGN
15.473340657
1 PIPE 兌換 UAH
0.419011902
1 PIPE 兌換 VES
Bs0.5364306
1 PIPE 兌換 PKR
Rs2.771657439
1 PIPE 兌換 KZT
5.26993395
1 PIPE 兌換 THB
฿0.342918228
1 PIPE 兌換 TWD
NT$0.326924649
1 PIPE 兌換 CHF
Fr0.009039849
1 PIPE 兌換 HKD
HK$0.077285742
1 PIPE 兌換 MAD
.د.م0.099835695