Quantum 價格 (Q)
今天 Quantum (Q) 的實時價格爲 0.00460677 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。Q 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Quantum 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 101.07K USD
- Quantum 當天價格變化爲 -2.17%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Quantum 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000102329055726982。
在過去30天內，Quantum 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，Quantum 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Quantum 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000102329055726982
|-2.17%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Quantum 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.34%
-2.17%
-5.11%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Quantum Chain is a quantum-secure, AI-automated compliance blockchain ecosystem designed as the next generation of financial services infrastructure. Headquartered in Singapore, it offers enterprise-grade scalability, security, and regulatory adherence through quantum-resistant cryptography and AI-driven compliance automation. The ecosystem is powered by its native utility coin, Quantum ($Q), which facilitates transactions, governance, and staking. Additionally, Quantum Chain supports Quantum Financial Institutions (QFIs), a network of native projects and financial service solutions built on its infrastructure, enabling secure, efficient, and compliant financial products for a quantum-ready world.
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|1 Q 兌換 AUD
A$0.007370832
|1 Q 兌換 GBP
￡0.003685416
|1 Q 兌換 EUR
€0.0044224992
|1 Q 兌換 USD
$0.00460677
|1 Q 兌換 MYR
RM0.0202237203
|1 Q 兌換 TRY
₺0.1647841629
|1 Q 兌換 JPY
¥0.7157538549
|1 Q 兌換 RUB
₽0.4539971835
|1 Q 兌換 INR
₹0.3987159435
|1 Q 兌換 IDR
Rp74.3027315331
|1 Q 兌換 PHP
₱0.269035368
|1 Q 兌換 EGP
￡E.0.2312137863
|1 Q 兌換 BRL
R$0.0269956722
|1 Q 兌換 CAD
C$0.0066337488
|1 Q 兌換 BDT
৳0.559261878
|1 Q 兌換 NGN
₦7.1533463883
|1 Q 兌換 UAH
₴0.1935764754
|1 Q 兌換 VES
Bs0.26258589
|1 Q 兌換 PKR
Rs1.2835382574
|1 Q 兌換 KZT
₸2.3782910802
|1 Q 兌換 THB
฿0.1555706229
|1 Q 兌換 TWD
NT$0.1512402591
|1 Q 兌換 CHF
Fr0.004146093
|1 Q 兌換 HKD
HK$0.0358867383
|1 Q 兌換 MAD
.د.م0.0460677