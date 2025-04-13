Quan2um 價格 ($QNTM)
今天 Quan2um ($QNTM) 的實時價格爲 0.00215798 USD。目前其市值爲 $ 1.09M USD。$QNTM 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Quan2um 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Quan2um 當天價格變化爲 +3.64%
- 其循環供應量爲 500.00M USD
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今天內，Quan2um 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，Quan2um 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，Quan2um 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Quan2um 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|+3.64%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Quan2um 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.39%
+3.64%
-1.86%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
$QNTM is the native token of the first Shariah-compliant exchange on Solana. It serves as the platform’s internal currency, enabling transactions, trading fee discounts, and governance participation. A portion of the token supply supports Islamic projects and charitable initiatives, ensuring ethical financial practices. $QNTM aligns with Islamic finance principles, avoiding interest-based earnings, excessive uncertainty, and speculative activities.
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|1 $QNTM 兌換 VND
₫55.33276518
|1 $QNTM 兌換 AUD
A$0.0034311882
|1 $QNTM 兌換 GBP
￡0.0016400648
|1 $QNTM 兌換 EUR
€0.0018990224
|1 $QNTM 兌換 USD
$0.00215798
|1 $QNTM 兌換 MYR
RM0.0095382716
|1 $QNTM 兌換 TRY
₺0.0818306016
|1 $QNTM 兌換 JPY
¥0.3096917098
|1 $QNTM 兌換 RUB
₽0.1795007764
|1 $QNTM 兌換 INR
₹0.1854999608
|1 $QNTM 兌換 IDR
Rp35.9663189468
|1 $QNTM 兌換 KRW
₩3.065302691
|1 $QNTM 兌換 PHP
₱0.1233932964
|1 $QNTM 兌換 EGP
￡E.0.1106612144
|1 $QNTM 兌換 BRL
R$0.0126457628
|1 $QNTM 兌換 CAD
C$0.0029780124
|1 $QNTM 兌換 BDT
৳0.261655075
|1 $QNTM 兌換 NGN
₦3.4307997636
|1 $QNTM 兌換 UAH
₴0.0891461538
|1 $QNTM 兌換 VES
Bs0.15321658
|1 $QNTM 兌換 PKR
Rs0.6037812242
|1 $QNTM 兌換 KZT
₸1.1129134456
|1 $QNTM 兌換 THB
฿0.0722275906
|1 $QNTM 兌換 TWD
NT$0.0698538126
|1 $QNTM 兌換 AED
د.إ0.0079197866
|1 $QNTM 兌換 CHF
Fr0.0017479638
|1 $QNTM 兌換 HKD
HK$0.016724345
|1 $QNTM 兌換 MAD
.د.م0.0200260544
|1 $QNTM 兌換 MXN
$0.043806994