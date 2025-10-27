Qstay（QSTAY）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0.00129945 $ 0.00129945 $ 0.00129945 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0.00129945$ 0.00129945 $ 0.00129945 歷史最高 $ 0.00575394$ 0.00575394 $ 0.00575394 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -3.12% 漲跌幅（1D） -3.58% 漲跌幅（7D） +9.42% 漲跌幅（7D） +9.42%

Qstay（QSTAY）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，QSTAY 的交易價格在 $ 0 至 $ 0.00129945 之間波動，市場活躍度顯著。QSTAY 的歷史最高價為 $ 0.00575394，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，QSTAY 在過去 1 小時內的價格變動為 -3.12%，過去 24 小時內變動為 -3.58%，過去 7 天內累計變動為 +9.42%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Qstay（QSTAY）市場資訊

市值 $ 965.13K$ 965.13K $ 965.13K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 965.13K$ 965.13K $ 965.13K 流通量 999.26M 999.26M 999.26M 總供應量 999,255,480.400535 999,255,480.400535 999,255,480.400535

Qstay 的目前市值為 $ 965.13K, 它過去 24 小時的交易量為 --。QSTAY 的流通量為 999.26M，總供應量是 999255480.400535，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 965.13K。