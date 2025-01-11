QoWatt 圖標

QoWatt 價格 (QWT)

USD

QoWatt (QWT) 實時價格圖表

$0.00586555
$0.00586555$0.00586555
-1.40%(1D)

今天 QoWatt (QWT) 的價格

今天 QoWatt (QWT) 的實時價格爲 0.00586555 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。QWT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
QoWatt 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 912.86 USD
- QoWatt 當天價格變化爲 -1.45%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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QoWatt (QWT) 價格表現 USD

今天內，QoWatt 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，QoWatt 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0024877774
在過去60天內，QoWatt 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0009163449
在過去90天內，QoWatt 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0002907179742100355

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-1.45%
30天$ -0.0024877774-42.41%
60天$ -0.0009163449-15.62%
90天$ -0.0002907179742100355-4.72%

QoWatt (QWT) 價格分析

QoWatt 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00578763
$ 0.00578763$ 0.00578763

$ 0.0060349
$ 0.0060349$ 0.0060349

$ 0.03434705
$ 0.03434705$ 0.03434705

-0.29%

-1.45%

-18.72%

QoWatt (QWT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 912.86
$ 912.86$ 912.86

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什麼是QoWatt (QWT)

QoWatt, the first French startup to run on green energy*, reinforced by Elrond blockchain technology. * Goal: To be able to deliver and maintain from the QoWatt charging stations, 40% of the electricity generated by renewable energy.

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QoWatt (QWT) 資源

官網

大家還在問：關於 QoWatt (QWT) 的其他問題

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QWT 兌換爲當地貨幣

1 QWT 兌換 AUD
A$0.009502191
1 QWT 兌換 GBP
0.0047510955
1 QWT 兌換 EUR
0.0056895835
1 QWT 兌換 USD
$0.00586555
1 QWT 兌換 MYR
RM0.0263363195
1 QWT 兌換 TRY
0.207757781
1 QWT 兌換 JPY
¥0.9248212685
1 QWT 兌換 RUB
0.5961158465
1 QWT 兌換 INR
0.5055517545
1 QWT 兌換 IDR
Rp96.156541992
1 QWT 兌換 PHP
0.34606745
1 QWT 兌換 EGP
￡E.0.2963862415
1 QWT 兌換 BRL
R$0.035897166
1 QWT 兌換 CAD
C$0.008446392
1 QWT 兌換 BDT
0.715479789
1 QWT 兌換 NGN
9.093831409
1 QWT 兌換 UAH
0.247995454
1 QWT 兌換 VES
Bs0.31087415
1 QWT 兌換 PKR
Rs1.6333797085
1 QWT 兌換 KZT
3.095250735
1 QWT 兌換 THB
฿0.203417274
1 QWT 兌換 TWD
NT$0.1942083605
1 QWT 兌換 CHF
Fr0.0053376505
1 QWT 兌換 HKD
HK$0.045633979
1 QWT 兌換 MAD
.د.م0.058890122