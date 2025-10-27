Qi Dao（QI）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.02220804 $ 0.02220804 $ 0.02220804 24H最低價 $ 0.02369362 $ 0.02369362 $ 0.02369362 24H最高價 24H最低價 $ 0.02220804$ 0.02220804 $ 0.02220804 24H最高價 $ 0.02369362$ 0.02369362 $ 0.02369362 歷史最高 $ 6.09$ 6.09 $ 6.09 最低價 $ 0.00255096$ 0.00255096 $ 0.00255096 漲跌幅（1H） -0.30% 漲跌幅（1D） +0.40% 漲跌幅（7D） -0.27% 漲跌幅（7D） -0.27%

Qi Dao（QI）目前實時價格為 $0.02271461。過去 24 小時內，QI 的交易價格在 $ 0.02220804 至 $ 0.02369362 之間波動，市場活躍度顯著。QI 的歷史最高價為 $ 6.09，歷史最低價為 $ 0.00255096。

從短期表現來看，QI 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.30%，過去 24 小時內變動為 +0.40%，過去 7 天內累計變動為 -0.27%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Qi Dao（QI）市場資訊

市值 $ 3.33M$ 3.33M $ 3.33M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 4.54M$ 4.54M $ 4.54M 流通量 146.44M 146.44M 146.44M 總供應量 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

Qi Dao 的目前市值為 $ 3.33M, 它過去 24 小時的交易量為 --。QI 的流通量為 146.44M，總供應量是 200000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 4.54M。