Pwease 今日價格

Pwease (PWEASE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 3.42%。目前 PWEASE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 PWEASE。

Pwease 目前市值在 $ 773,409 排名第 #-，流通供應量為 999.86M PWEASE。過去 24 小時內，PWEASE 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.053377，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，PWEASE 在過去一小時內波動了 -0.62%，過去7 天內波動了 +19.98%。過去一天，總交易量達到 $ 85.87K。

Pwease（PWEASE）市場資訊

市值 $ 773.41K$ 773.41K $ 773.41K 成交量（24H） $ 85.87K$ 85.87K $ 85.87K 完全稀釋市值 $ 773.41K$ 773.41K $ 773.41K 流通量 999.86M 999.86M 999.86M 總供應量 999,861,066.059727 999,861,066.059727 999,861,066.059727

Pwease 的目前市值為 $ 773.41K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 85.87K。PWEASE 的流通量為 999.86M，總供應量是 999861066.059727，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 773.41K。