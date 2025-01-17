Puzzle Swap 價格 (PUZZLE)
今天 Puzzle Swap (PUZZLE) 的實時價格爲 5.03 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。PUZZLE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Puzzle Swap 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 26.44 USD
- Puzzle Swap 當天價格變化爲 -0.96%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Puzzle Swap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.048934398085245。
在過去30天內，Puzzle Swap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1.8963291140。
在過去60天內，Puzzle Swap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.4952035000。
在過去90天內，Puzzle Swap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +3.0256540476369327。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.048934398085245
|-0.96%
|30天
|$ +1.8963291140
|+37.70%
|60天
|$ +0.4952035000
|+9.85%
|90天
|$ +3.0256540476369327
|+150.95%
Puzzle Swap 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.11%
-0.96%
+15.37%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Puzzle Swap is a DEX on Waves that aggregates all the offers from various trading platforms: Puzzle Swap, Swop.fi, and Waves.Exchange liquidity pools. Puzzle Swap also includes staking, and NFT trading.
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|1 PUZZLE 兌換 AUD
A$8.048
|1 PUZZLE 兌換 GBP
￡4.0743
|1 PUZZLE 兌換 EUR
€4.8791
|1 PUZZLE 兌換 USD
$5.03
|1 PUZZLE 兌換 MYR
RM22.635
|1 PUZZLE 兌換 TRY
₺178.1626
|1 PUZZLE 兌換 JPY
¥780.5554
|1 PUZZLE 兌換 RUB
₽518.6433
|1 PUZZLE 兌換 INR
₹435.6483
|1 PUZZLE 兌換 IDR
Rp82,459.0032
|1 PUZZLE 兌換 PHP
₱294.7077
|1 PUZZLE 兌換 EGP
￡E.253.4617
|1 PUZZLE 兌換 BRL
R$30.4315
|1 PUZZLE 兌換 CAD
C$7.1929
|1 PUZZLE 兌換 BDT
৳611.5474
|1 PUZZLE 兌換 NGN
₦7,834.8789
|1 PUZZLE 兌換 UAH
₴212.1654
|1 PUZZLE 兌換 VES
Bs271.62
|1 PUZZLE 兌換 PKR
Rs1,403.4203
|1 PUZZLE 兌換 KZT
₸2,668.415
|1 PUZZLE 兌換 THB
฿173.6356
|1 PUZZLE 兌換 TWD
NT$165.5373
|1 PUZZLE 兌換 CHF
Fr4.5773
|1 PUZZLE 兌換 HKD
HK$39.1334
|1 PUZZLE 兌換 MAD
.د.م50.5515