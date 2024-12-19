Purr 圖標

Purr 價格 (PURR)

USD

Purr (PURR) 實時價格圖表

$0.471746
$0.471746$0.471746
-6.30%(1D)

今天 Purr (PURR) 的價格

今天 Purr (PURR) 的實時價格爲 0.47124 USD。目前其市值爲 $ 279.80M USD。PURR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Purr 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 39.42M USD
- Purr 當天價格變化爲 -6.23%
- 其循環供應量爲 597.91M USD

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Purr (PURR) 價格表現 USD

今天內，Purr 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0313381720031827
在過去30天內，Purr 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.5223292018
在過去60天內，Purr 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1.2044525419
在過去90天內，Purr 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.3295845949701168

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0313381720031827-6.23%
30天$ +0.5223292018+110.84%
60天$ +1.2044525419+255.59%
90天$ +0.3295845949701168+232.67%

Purr (PURR) 價格分析

Purr 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.392726
$ 0.392726$ 0.392726

$ 0.504959
$ 0.504959$ 0.504959

$ 0.690036
$ 0.690036$ 0.690036

-2.51%

-6.23%

+97.38%

Purr (PURR) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 279.80M
$ 279.80M$ 279.80M

$ 39.42M
$ 39.42M$ 39.42M

597.91M
597.91M 597.91M

什麼是Purr (PURR)

$PURR is the first spot launch on the Hyperliquid L1. There is no sale and no planned utility for $PURR. The max supply of $PURR was 1 billion. 500 million $PURR were distributed proportionally to points holders. 400 million $PURR initially deployed as Hyperliquidity (HIP-2) were burned. $PURR is deflationary, as trading fees paid in $PURR are burned.

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Purr (PURR) 資源

官網

大家還在問：關於 Purr (PURR) 的其他問題

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PURR 兌換爲當地貨幣

1 PURR 兌換 AUD
A$0.7492716
1 PURR 兌換 GBP
0.3722796
1 PURR 兌換 EUR
0.4523904
1 PURR 兌換 USD
$0.47124
1 PURR 兌換 MYR
RM2.12058
1 PURR 兌換 TRY
16.5263868
1 PURR 兌換 JPY
¥73.8574452
1 PURR 兌換 RUB
48.8298888
1 PURR 兌換 INR
40.102524
1 PURR 兌換 IDR
Rp7,725.2446656
1 PURR 兌換 PHP
27.8361468
1 PURR 兌換 EGP
￡E.23.986116
1 PURR 兌換 BRL
R$2.9405376
1 PURR 兌換 CAD
C$0.6738732
1 PURR 兌換 BDT
56.3178924
1 PURR 兌換 NGN
731.7367596
1 PURR 兌換 UAH
19.7826552
1 PURR 兌換 VES
Bs23.562
1 PURR 兌換 PKR
Rs131.1508044
1 PURR 兌換 KZT
247.236066
1 PURR 兌換 THB
฿16.281342
1 PURR 兌換 TWD
NT$15.3765612
1 PURR 兌換 CHF
Fr0.4194036
1 PURR 兌換 HKD
HK$3.6615348
1 PURR 兌換 MAD
.د.م4.7265372