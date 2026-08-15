Purple Wojak 今日價格

Purple Wojak (PURK) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.03%。目前 PURK 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 PURK。

Purple Wojak 目前市值在 $ 13,756.01 排名第 #-，流通供應量為 998.72M PURK。過去 24 小時內，PURK 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.0020818，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，PURK 在過去一小時內波動了 -0.01%，過去7 天內波動了 -4.28%。過去一天，總交易量達到 --。

Purple Wojak（PURK）市場資訊

市值 $ 13.76K$ 13.76K $ 13.76K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 13.76K$ 13.76K $ 13.76K 流通量 998.72M 998.72M 998.72M 總供應量 998,717,991.171079 998,717,991.171079 998,717,991.171079

Purple Wojak 的目前市值為 $ 13.76K, 它過去 24 小時的交易量為 --。PURK 的流通量為 998.72M，總供應量是 998717991.171079，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 13.76K。