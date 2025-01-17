Purple Bitcoin 圖標

Purple Bitcoin 價格 (PBTC)

USD

Purple Bitcoin (PBTC) 實時價格圖表

$0.381219
$0.381219$0.381219
-6.30%(1D)

今天 Purple Bitcoin (PBTC) 的價格

今天 Purple Bitcoin (PBTC) 的實時價格爲 0.381219 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。PBTC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Purple Bitcoin 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 528.18K USD
- Purple Bitcoin 當天價格變化爲 -6.34%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Purple Bitcoin (PBTC) 價格表現 USD

今天內，Purple Bitcoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0258411859477916
在過去30天內，Purple Bitcoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，Purple Bitcoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Purple Bitcoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0258411859477916-6.34%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Purple Bitcoin (PBTC) 價格分析

Purple Bitcoin 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.375211
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$ 0.434073
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$ 0.460229
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+0.91%

-6.34%

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Purple Bitcoin (PBTC) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 528.18K
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什麼是Purple Bitcoin (PBTC)

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Purple Bitcoin (PBTC) 資源

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大家還在問：關於 Purple Bitcoin (PBTC) 的其他問題

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PBTC 兌換爲當地貨幣

1 PBTC 兌換 AUD
A$0.6099504
1 PBTC 兌換 GBP
0.30878739
1 PBTC 兌換 EUR
0.36978243
1 PBTC 兌換 USD
$0.381219
1 PBTC 兌換 MYR
RM1.7154855
1 PBTC 兌換 TRY
13.50277698
1 PBTC 兌換 JPY
¥59.15756442
1 PBTC 兌換 RUB
39.30749109
1 PBTC 兌換 INR
33.01737759
1 PBTC 兌換 IDR
Rp6,249.49080336
1 PBTC 兌換 PHP
22.33562121
1 PBTC 兌換 EGP
￡E.19.20962541
1 PBTC 兌換 BRL
R$2.30637495
1 PBTC 兌換 CAD
C$0.54514317
1 PBTC 兌換 BDT
46.34860602
1 PBTC 兌換 NGN
593.79815097
1 PBTC 兌換 UAH
16.07981742
1 PBTC 兌換 VES
Bs20.585826
1 PBTC 兌換 PKR
Rs106.36391319
1 PBTC 兌換 KZT
202.2366795
1 PBTC 兌換 THB
฿13.15967988
1 PBTC 兌換 TWD
NT$12.54591729
1 PBTC 兌換 CHF
Fr0.34690929
1 PBTC 兌換 HKD
HK$2.96588382
1 PBTC 兌換 MAD
.د.م3.83125095