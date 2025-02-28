PunkAI 圖標

PunkAI 價格 (PUNKAI)

USD

PunkAI (PUNKAI) 實時價格圖表

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-6.80%(1D)

今天 PunkAI (PUNKAI) 的價格

今天 PunkAI (PUNKAI) 的實時價格爲 0.0000078 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。PUNKAI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
PunkAI 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 43.67K USD
- PunkAI 當天價格變化爲 -7.74%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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PunkAI (PUNKAI) 價格表現 USD

今天內，PunkAI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，PunkAI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000020585
在過去60天內，PunkAI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000006255
在過去90天內，PunkAI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000007624765648773786

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-7.74%
30天$ -0.0000020585-26.39%
60天$ -0.0000006255-8.01%
90天$ -0.000007624765648773786-49.43%

PunkAI (PUNKAI) 價格分析

PunkAI 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00000761
$ 0.00000761$ 0.00000761

$ 0.00000859
$ 0.00000859$ 0.00000859

$ 0.0003931
$ 0.0003931$ 0.0003931

+1.68%

-7.74%

-17.21%

PunkAI (PUNKAI) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 43.67K
$ 43.67K$ 43.67K

0.00
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什麼是PunkAI (PUNKAI)

PunkAI is a culture, not just a memecoin

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PunkAI (PUNKAI) 資源

官網

大家還在問：關於 PunkAI (PUNKAI) 的其他問題

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PUNKAI 兌換爲當地貨幣

1 PUNKAI 兌換 AUD
A$0.00001248
1 PUNKAI 兌換 GBP
0.000006162
1 PUNKAI 兌換 EUR
0.000007488
1 PUNKAI 兌換 USD
$0.0000078
1 PUNKAI 兌換 MYR
RM0.000034788
1 PUNKAI 兌換 TRY
0.000284856
1 PUNKAI 兌換 JPY
¥0.001167114
1 PUNKAI 兌換 RUB
0.000683982
1 PUNKAI 兌換 INR
0.00068133
1 PUNKAI 兌換 IDR
Rp0.129999948
1 PUNKAI 兌換 PHP
0.000452244
1 PUNKAI 兌換 EGP
￡E.0.00039507
1 PUNKAI 兌換 BRL
R$0.000045552
1 PUNKAI 兌換 CAD
C$0.000011232
1 PUNKAI 兌換 BDT
0.000947388
1 PUNKAI 兌換 NGN
0.01169415
1 PUNKAI 兌換 UAH
0.000326508
1 PUNKAI 兌換 VES
Bs0.0004992
1 PUNKAI 兌換 PKR
Rs0.002180568
1 PUNKAI 兌換 KZT
0.003927456
1 PUNKAI 兌換 THB
฿0.00026598
1 PUNKAI 兌換 TWD
NT$0.000256776
1 PUNKAI 兌換 CHF
Fr0.000006942
1 PUNKAI 兌換 HKD
HK$0.000060606
1 PUNKAI 兌換 MAD
.د.م0.000078078