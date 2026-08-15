Punk Auction 今日價格

Punk Auction (PAST) 今日實時價格為 $ 0.200856，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 PAST 兌 USD 的匯率為 $ 0.200856 每 PAST。

Punk Auction 目前市值在 $ 195,152 排名第 #-，流通供應量為 971.58K PAST。過去 24 小時內，PAST 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 3.41，而歷史最低價為 $ 0.02648309。

短期表現方面，PAST 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 8.46。

Punk Auction（PAST）市場資訊

市值 $ 195.15K$ 195.15K $ 195.15K 成交量（24H） $ 8.46$ 8.46 $ 8.46 完全稀釋市值 $ 449.79K$ 449.79K $ 449.79K 流通量 971.58K 971.58K 971.58K 總供應量 971,575.0093378006 971,575.0093378006 971,575.0093378006

Punk Auction 的目前市值為 $ 195.15K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 8.46。PAST 的流通量為 971.58K，總供應量是 971575.0093378006，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 449.79K。