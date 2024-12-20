PUNK 圖標

PUNK 價格 (SPUNK)

USD

PUNK (SPUNK) 實時價格圖表

$0.00109506
$0.00109506$0.00109506
-20.20%(1D)

今天 PUNK (SPUNK) 的價格

今天 PUNK (SPUNK) 的實時價格爲 0.00109506 USD。目前其市值爲 $ 104.39K USD。SPUNK 兌換 USD 的價格爲實時更新。
PUNK 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.80K USD
- PUNK 當天價格變化爲 -20.27%
- 其循環供應量爲 95.51M USD

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PUNK (SPUNK) 價格表現 USD

今天內，PUNK 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000278412726222159
在過去30天內，PUNK 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0009924268
在過去60天內，PUNK 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0009343122
在過去90天內，PUNK 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.006304077221835861

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000278412726222159-20.27%
30天$ -0.0009924268-90.62%
60天$ -0.0009343122-85.32%
90天$ -0.006304077221835861-85.20%

PUNK (SPUNK) 價格分析

PUNK 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00103445
$ 0.00103445$ 0.00103445

$ 0.0013771
$ 0.0013771$ 0.0013771

$ 0.01938285
$ 0.01938285$ 0.01938285

+1.25%

-20.27%

-20.70%

PUNK (SPUNK) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 104.39K
$ 104.39K$ 104.39K

$ 2.80K
$ 2.80K$ 2.80K

95.51M
95.51M 95.51M

什麼是PUNK (SPUNK)

$PUNK is a meme token launched on the Solana network and managed by the community of the Space Punks Club NFT project. $PUNK was designed as a new generation of MEME coins, led and driven by the community but with bigger rewards for the community. With all revenues from $PUNK powered solutions going back to the holders, based on their engagement and staking tiers. $PUNK is a MEME, but one with some serious benefits for the community and holders.

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PUNK (SPUNK) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 PUNK (SPUNK) 的其他問題

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SPUNK 兌換爲當地貨幣

1 SPUNK 兌換 AUD
A$0.0017411454
1 SPUNK 兌換 GBP
0.0008650974
1 SPUNK 兌換 EUR
0.0010512576
1 SPUNK 兌換 USD
$0.00109506
1 SPUNK 兌換 MYR
RM0.00492777
1 SPUNK 兌換 TRY
0.038436606
1 SPUNK 兌換 JPY
¥0.1726581102
1 SPUNK 兌換 RUB
0.1133277594
1 SPUNK 兌換 INR
0.0932005566
1 SPUNK 兌換 IDR
Rp17.9518004064
1 SPUNK 兌換 PHP
0.0646851942
1 SPUNK 兌換 EGP
￡E.0.0557495046
1 SPUNK 兌換 BRL
R$0.0067236684
1 SPUNK 兌換 CAD
C$0.0015659358
1 SPUNK 兌換 BDT
0.1308706206
1 SPUNK 兌換 NGN
1.7003982174
1 SPUNK 兌換 UAH
0.0459706188
1 SPUNK 兌換 VES
Bs0.054753
1 SPUNK 兌換 PKR
Rs0.3047661486
1 SPUNK 兌換 KZT
0.574523229
1 SPUNK 兌換 THB
฿0.0378781254
1 SPUNK 兌換 TWD
NT$0.0357427584
1 SPUNK 兌換 CHF
Fr0.0009746034
1 SPUNK 兌換 HKD
HK$0.0085086162
1 SPUNK 兌換 MAD
.د.م0.0109834518