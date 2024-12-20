PUNK 價格 (SPUNK)
今天 PUNK (SPUNK) 的實時價格爲 0.00109506 USD。目前其市值爲 $ 104.39K USD。SPUNK 兌換 USD 的價格爲實時更新。
PUNK 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.80K USD
- PUNK 當天價格變化爲 -20.27%
- 其循環供應量爲 95.51M USD
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今天內，PUNK 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000278412726222159。
在過去30天內，PUNK 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0009924268。
在過去60天內，PUNK 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0009343122。
在過去90天內，PUNK 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.006304077221835861。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000278412726222159
|-20.27%
|30天
|$ -0.0009924268
|-90.62%
|60天
|$ -0.0009343122
|-85.32%
|90天
|$ -0.006304077221835861
|-85.20%
PUNK 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+1.25%
-20.27%
-20.70%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
$PUNK is a meme token launched on the Solana network and managed by the community of the Space Punks Club NFT project. $PUNK was designed as a new generation of MEME coins, led and driven by the community but with bigger rewards for the community. With all revenues from $PUNK powered solutions going back to the holders, based on their engagement and staking tiers. $PUNK is a MEME, but one with some serious benefits for the community and holders.
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|1 SPUNK 兌換 AUD
A$0.0017411454
|1 SPUNK 兌換 GBP
￡0.0008650974
|1 SPUNK 兌換 EUR
€0.0010512576
|1 SPUNK 兌換 USD
$0.00109506
|1 SPUNK 兌換 MYR
RM0.00492777
|1 SPUNK 兌換 TRY
₺0.038436606
|1 SPUNK 兌換 JPY
¥0.1726581102
|1 SPUNK 兌換 RUB
₽0.1133277594
|1 SPUNK 兌換 INR
₹0.0932005566
|1 SPUNK 兌換 IDR
Rp17.9518004064
|1 SPUNK 兌換 PHP
₱0.0646851942
|1 SPUNK 兌換 EGP
￡E.0.0557495046
|1 SPUNK 兌換 BRL
R$0.0067236684
|1 SPUNK 兌換 CAD
C$0.0015659358
|1 SPUNK 兌換 BDT
৳0.1308706206
|1 SPUNK 兌換 NGN
₦1.7003982174
|1 SPUNK 兌換 UAH
₴0.0459706188
|1 SPUNK 兌換 VES
Bs0.054753
|1 SPUNK 兌換 PKR
Rs0.3047661486
|1 SPUNK 兌換 KZT
₸0.574523229
|1 SPUNK 兌換 THB
฿0.0378781254
|1 SPUNK 兌換 TWD
NT$0.0357427584
|1 SPUNK 兌換 CHF
Fr0.0009746034
|1 SPUNK 兌換 HKD
HK$0.0085086162
|1 SPUNK 兌換 MAD
.د.م0.0109834518