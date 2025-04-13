Pundu 價格 (PUNDU)
今天 Pundu (PUNDU) 的實時價格爲 0.00309597 USD。目前其市值爲 $ 3.08M USD。PUNDU 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Pundu 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Pundu 當天價格變化爲 +4.81%
- 其循環供應量爲 995.89M USD
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今天內，Pundu 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00014216。
在過去30天內，Pundu 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0001086861。
在過去60天內，Pundu 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0011013095。
在過去90天內，Pundu 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.001422864310923204。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00014216
|+4.81%
|30天
|$ +0.0001086861
|+3.51%
|60天
|$ -0.0011013095
|-35.57%
|90天
|$ -0.001422864310923204
|-31.48%
Pundu 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.61%
+4.81%
+9.20%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
PUNDU is a meme token running on the Solana blockchain
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|1 PUNDU 兌換 VND
₫79.38376677
|1 PUNDU 兌換 AUD
A$0.0049225923
|1 PUNDU 兌換 GBP
￡0.0023529372
|1 PUNDU 兌換 EUR
€0.0027244536
|1 PUNDU 兌換 USD
$0.00309597
|1 PUNDU 兌換 MYR
RM0.0136841874
|1 PUNDU 兌換 TRY
₺0.1173991824
|1 PUNDU 兌換 JPY
¥0.4443026547
|1 PUNDU 兌換 RUB
₽0.2575227846
|1 PUNDU 兌換 INR
₹0.2661295812
|1 PUNDU 兌換 IDR
Rp51.5994793602
|1 PUNDU 兌換 KRW
₩4.3976705865
|1 PUNDU 兌換 PHP
₱0.1770275646
|1 PUNDU 兌換 EGP
￡E.0.1587613416
|1 PUNDU 兌換 BRL
R$0.0181423842
|1 PUNDU 兌換 CAD
C$0.0042724386
|1 PUNDU 兌換 BDT
৳0.3753863625
|1 PUNDU 兌換 NGN
₦4.9220350254
|1 PUNDU 兌換 UAH
₴0.1278945207
|1 PUNDU 兌換 VES
Bs0.21981387
|1 PUNDU 兌換 PKR
Rs0.8662214463
|1 PUNDU 兌換 KZT
₸1.5966536484
|1 PUNDU 兌換 THB
฿0.1036221159
|1 PUNDU 兌換 TWD
NT$0.1002165489
|1 PUNDU 兌換 AED
د.إ0.0113622099
|1 PUNDU 兌換 CHF
Fr0.0025077357
|1 PUNDU 兌換 HKD
HK$0.0239937675
|1 PUNDU 兌換 MAD
.د.م0.0287306016
|1 PUNDU 兌換 MXN
$0.062848191