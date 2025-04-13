Pundu 圖標

Pundu 價格 (PUNDU)

USD

Pundu (PUNDU) 實時價格圖表

$0.00309472
$0.00309472$0.00309472
+4.70%(1D)

今天 Pundu (PUNDU) 的價格

今天 Pundu (PUNDU) 的實時價格爲 0.00309597 USD。目前其市值爲 $ 3.08M USD。PUNDU 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Pundu 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Pundu 當天價格變化爲 +4.81%
- 其循環供應量爲 995.89M USD

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Pundu (PUNDU) 價格表現 USD

今天內，Pundu 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00014216
在過去30天內，Pundu 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0001086861
在過去60天內，Pundu 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0011013095
在過去90天內，Pundu 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.001422864310923204

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00014216+4.81%
30天$ +0.0001086861+3.51%
60天$ -0.0011013095-35.57%
90天$ -0.001422864310923204-31.48%

Pundu (PUNDU) 價格分析

Pundu 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.0029538
$ 0.0029538$ 0.0029538

$ 0.00319928
$ 0.00319928$ 0.00319928

$ 0.02009279
$ 0.02009279$ 0.02009279

+0.61%

+4.81%

+9.20%

Pundu (PUNDU) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 3.08M
$ 3.08M$ 3.08M

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995.89M
995.89M 995.89M

什麼是Pundu (PUNDU)

PUNDU is a meme token running on the Solana blockchain

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Pundu (PUNDU) 資源

官網

大家還在問：關於 Pundu (PUNDU) 的其他問題

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PUNDU 兌換爲當地貨幣

1 PUNDU 兌換 VND
79.38376677
1 PUNDU 兌換 AUD
A$0.0049225923
1 PUNDU 兌換 GBP
0.0023529372
1 PUNDU 兌換 EUR
0.0027244536
1 PUNDU 兌換 USD
$0.00309597
1 PUNDU 兌換 MYR
RM0.0136841874
1 PUNDU 兌換 TRY
0.1173991824
1 PUNDU 兌換 JPY
¥0.4443026547
1 PUNDU 兌換 RUB
0.2575227846
1 PUNDU 兌換 INR
0.2661295812
1 PUNDU 兌換 IDR
Rp51.5994793602
1 PUNDU 兌換 KRW
4.3976705865
1 PUNDU 兌換 PHP
0.1770275646
1 PUNDU 兌換 EGP
￡E.0.1587613416
1 PUNDU 兌換 BRL
R$0.0181423842
1 PUNDU 兌換 CAD
C$0.0042724386
1 PUNDU 兌換 BDT
0.3753863625
1 PUNDU 兌換 NGN
4.9220350254
1 PUNDU 兌換 UAH
0.1278945207
1 PUNDU 兌換 VES
Bs0.21981387
1 PUNDU 兌換 PKR
Rs0.8662214463
1 PUNDU 兌換 KZT
1.5966536484
1 PUNDU 兌換 THB
฿0.1036221159
1 PUNDU 兌換 TWD
NT$0.1002165489
1 PUNDU 兌換 AED
د.إ0.0113622099
1 PUNDU 兌換 CHF
Fr0.0025077357
1 PUNDU 兌換 HKD
HK$0.0239937675
1 PUNDU 兌換 MAD
.د.م0.0287306016
1 PUNDU 兌換 MXN
$0.062848191