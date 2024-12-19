Pundi X 圖標

Pundi X 價格 (PUNDIX)

USD

Pundi X (PUNDIX) 實時價格圖表

$0.46372
$0.46372$0.46372
-4.60%(1D)

今天 Pundi X (PUNDIX) 的價格

今天 Pundi X (PUNDIX) 的實時價格爲 0.463737 USD。目前其市值爲 $ 119.82M USD。PUNDIX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Pundi X 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 8.63M USD
- Pundi X 當天價格變化爲 -4.65%
- 其循環供應量爲 258.39M USD

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Pundi X (PUNDIX) 價格表現 USD

今天內，Pundi X 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0226563153958999
在過去30天內，Pundi X 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0491904385
在過去60天內，Pundi X 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0471179515
在過去90天內，Pundi X 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00007695823400865

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0226563153958999-4.65%
30天$ -0.0491904385-10.60%
60天$ +0.0471179515+10.16%
90天$ +0.00007695823400865+0.02%

Pundi X (PUNDIX) 價格分析

Pundi X 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.430225
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$ 0.493749
$ 0.493749$ 0.493749

$ 10.07
$ 10.07$ 10.07

-1.42%

-4.65%

-14.78%

Pundi X (PUNDIX) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 119.82M
$ 119.82M$ 119.82M

$ 8.63M
$ 8.63M$ 8.63M

258.39M
258.39M 258.39M

什麼是Pundi X (PUNDIX)

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Pundi X (PUNDIX) 資源

官網

大家還在問：關於 Pundi X (PUNDIX) 的其他問題

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PUNDIX 兌換爲當地貨幣

1 PUNDIX 兌換 AUD
A$0.73734183
1 PUNDIX 兌換 GBP
0.36635223
1 PUNDIX 兌換 EUR
0.44518752
1 PUNDIX 兌換 USD
$0.463737
1 PUNDIX 兌換 MYR
RM2.0868165
1 PUNDIX 兌換 TRY
16.26325659
1 PUNDIX 兌換 JPY
¥72.68150001
1 PUNDIX 兌換 RUB
48.05242794
1 PUNDIX 兌換 INR
39.4640187
1 PUNDIX 兌換 IDR
Rp7,602.24468528
1 PUNDIX 兌換 PHP
27.39294459
1 PUNDIX 兌換 EGP
￡E.23.6042133
1 PUNDIX 兌換 BRL
R$2.89371888
1 PUNDIX 兌換 CAD
C$0.66314391
1 PUNDIX 兌換 BDT
55.42120887
1 PUNDIX 兌換 NGN
720.08617623
1 PUNDIX 兌換 UAH
19.46767926
1 PUNDIX 兌換 VES
Bs23.18685
1 PUNDIX 兌換 PKR
Rs129.06264447
1 PUNDIX 兌換 KZT
243.29961705
1 PUNDIX 兌換 THB
฿16.02211335
1 PUNDIX 兌換 TWD
NT$15.13173831
1 PUNDIX 兌換 CHF
Fr0.41272593
1 PUNDIX 兌換 HKD
HK$3.60323649
1 PUNDIX 兌換 MAD
.د.م4.65128211