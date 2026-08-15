Punchy Puff 今日價格

Punchy Puff (PUNCHY) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 PUNCHY 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 PUNCHY。

Punchy Puff 目前市值在 $ 36,827 排名第 #-，流通供應量為 500.00M PUNCHY。過去 24 小時內，PUNCHY 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，PUNCHY 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -5.82%。過去一天，總交易量達到 --。

Punchy Puff（PUNCHY）市場資訊

市值 $ 36.83K$ 36.83K $ 36.83K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 36.83K$ 36.83K $ 36.83K 流通量 500.00M 500.00M 500.00M 總供應量 499,996,580.132672 499,996,580.132672 499,996,580.132672

Punchy Puff 的目前市值為 $ 36.83K, 它過去 24 小時的交易量為 --。PUNCHY 的流通量為 500.00M，總供應量是 499996580.132672，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 36.83K。