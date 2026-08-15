PUMPVILLE 今日價格

PUMPVILLE (PUMPVILLE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 8.11%。目前 PUMPVILLE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 PUMPVILLE。

PUMPVILLE 目前市值在 $ 121,397 排名第 #-，流通供應量為 992.92M PUMPVILLE。過去 24 小時內，PUMPVILLE 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，PUMPVILLE 在過去一小時內波動了 -1.07%，過去7 天內波動了 -31.08%。過去一天，總交易量達到 $ 7.30K。

PUMPVILLE（PUMPVILLE）市場資訊

市值 $ 121.40K$ 121.40K $ 121.40K 成交量（24H） $ 7.30K$ 7.30K $ 7.30K 完全稀釋市值 $ 121.40K$ 121.40K $ 121.40K 流通量 992.92M 992.92M 992.92M 總供應量 992,919,810.714322 992,919,810.714322 992,919,810.714322

PUMPVILLE 的目前市值為 $ 121.40K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 7.30K。PUMPVILLE 的流通量為 992.92M，總供應量是 992919810.714322，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 121.40K。