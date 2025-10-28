PUMPLESS COIN（PUMPLESS）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.0000075 24H最高價 $ 0.0000079 歷史最高 $ 0.00073857 最低價 $ 0.0000069 漲跌幅（1H） -0.58% 漲跌幅（1D） +0.13% 漲跌幅（7D） +0.31%

PUMPLESS COIN（PUMPLESS）目前實時價格為 $0.00000768。過去 24 小時內，PUMPLESS 的交易價格在 $ 0.0000075 至 $ 0.0000079 之間波動，市場活躍度顯著。PUMPLESS 的歷史最高價為 $ 0.00073857，歷史最低價為 $ 0.0000069。

從短期表現來看，PUMPLESS 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.58%，過去 24 小時內變動為 +0.13%，過去 7 天內累計變動為 +0.31%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

PUMPLESS COIN（PUMPLESS）市場資訊

市值 $ 7.67K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 7.67K 流通量 997.98M 總供應量 997,981,988.446683

PUMPLESS COIN 的目前市值為 $ 7.67K, 它過去 24 小時的交易量為 --。PUMPLESS 的流通量為 997.98M，總供應量是 997981988.446683，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 7.67K。