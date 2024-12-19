pumpBTC 價格 (PUMPBTC)
今天 pumpBTC (PUMPBTC) 的實時價格爲 101,572 USD。目前其市值爲 $ 541.12M USD。PUMPBTC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
pumpBTC 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 5.79K USD
- pumpBTC 當天價格變化爲 -2.57%
- 其循環供應量爲 5.33K USD
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今天內，pumpBTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -2,684.5459056262。
在過去30天內，pumpBTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +11,406.6067004000。
在過去60天內，pumpBTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +49,304.0238912000。
在過去90天內，pumpBTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +40,699.363579092176。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -2,684.5459056262
|-2.57%
|30天
|$ +11,406.6067004000
|+11.23%
|60天
|$ +49,304.0238912000
|+48.54%
|90天
|$ +40,699.363579092176
|+66.86%
pumpBTC 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.20%
-2.57%
+1.25%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
PumpBTC serves as a Liquid Restaking Solution for Babylon. PumpBTC aims to help BTC holders maximize yields through Babylon's liquid staking - essentially rebuilding WBTC with native yield. By abstracting complexities, PumpBTC facilitates effortless collaboration between users and Babylon node operators. Users can stake into Babylon with a single action through PumpBTC, immediately receiving liquidity tokens without waiting periods. Our mission is to bring DeFi into the Bitcoin ecosystem, driven by an ecosystem-centric approach and supported by seasoned DeFi experts and industry-leading partners.
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|1 PUMPBTC 兌換 AUD
A$161,499.48
|1 PUMPBTC 兌換 GBP
￡80,241.88
|1 PUMPBTC 兌換 EUR
€97,509.12
|1 PUMPBTC 兌換 USD
$101,572
|1 PUMPBTC 兌換 MYR
RM457,074
|1 PUMPBTC 兌換 TRY
₺3,562,130.04
|1 PUMPBTC 兌換 JPY
¥15,919,379.56
|1 PUMPBTC 兌換 RUB
₽10,524,890.64
|1 PUMPBTC 兌換 INR
₹8,643,777.2
|1 PUMPBTC 兌換 IDR
Rp1,665,114,487.68
|1 PUMPBTC 兌換 PHP
₱5,999,858.04
|1 PUMPBTC 兌換 EGP
￡E.5,170,014.8
|1 PUMPBTC 兌換 BRL
R$633,809.28
|1 PUMPBTC 兌換 CAD
C$145,247.96
|1 PUMPBTC 兌換 BDT
৳12,138,869.72
|1 PUMPBTC 兌換 NGN
₦157,719,985.88
|1 PUMPBTC 兌換 UAH
₴4,263,992.56
|1 PUMPBTC 兌換 VES
Bs5,078,600
|1 PUMPBTC 兌換 PKR
Rs28,268,503.32
|1 PUMPBTC 兌換 KZT
₸53,289,749.8
|1 PUMPBTC 兌換 THB
฿3,509,312.6
|1 PUMPBTC 兌換 TWD
NT$3,314,294.36
|1 PUMPBTC 兌換 CHF
Fr90,399.08
|1 PUMPBTC 兌換 HKD
HK$789,214.44
|1 PUMPBTC 兌換 MAD
.د.م1,018,767.16