PUMPAI（PUMPAI）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.085682$ 0.085682 $ 0.085682 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +3.25% 漲跌幅（1D） +13.22% 漲跌幅（7D） -0.97% 漲跌幅（7D） -0.97%

PUMPAI（PUMPAI）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，PUMPAI 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。PUMPAI 的歷史最高價為 $ 0.085682，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，PUMPAI 在過去 1 小時內的價格變動為 +3.25%，過去 24 小時內變動為 +13.22%，過去 7 天內累計變動為 -0.97%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

PUMPAI（PUMPAI）市場資訊

市值 $ 24.10K$ 24.10K $ 24.10K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 90.74K$ 90.74K $ 90.74K 流通量 265.61M 265.61M 265.61M 總供應量 999,902,832.952173 999,902,832.952173 999,902,832.952173

PUMPAI 的目前市值為 $ 24.10K, 它過去 24 小時的交易量為 --。PUMPAI 的流通量為 265.61M，總供應量是 999902832.952173，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 90.74K。