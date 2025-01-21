PUMP TRUMP 價格 (PUMPTRUMP)
今天 PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) 的實時價格爲 0.0012286 USD。目前其市值爲 $ 1.23M USD。PUMPTRUMP 兌換 USD 的價格爲實時更新。
PUMP TRUMP 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 936.65K USD
- PUMP TRUMP 當天價格變化爲 +95.83%
- 其循環供應量爲 1.00B USD
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今天內，PUMP TRUMP 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00060122。
在過去30天內，PUMP TRUMP 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，PUMP TRUMP 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，PUMP TRUMP 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00060122
|+95.83%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
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|90天
|$ 0
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PUMP TRUMP 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-37.61%
+95.83%
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深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Trump is back, crypto is booming, and Solana leads the charge! Welcome to Pump Trump, the memecoin inspired by the return of Donald J. Trump as President of the United States. With Trump back in office, his bold vision for innovation and economic dominance extends to the crypto market – and we're here to ride that wave to the moon! Built on the Solana blockchain, Pump Trump combines the speed, efficiency, and scalability of Solana with the hype and energy of a true memecoin revolution. Trump's pro- business stance and his focus on shaking up the system mean one thing: crypto is about to pump harder than ever! It's time to Make America Great Again, and with Pump Trump on Solana, we're creating a new financial frontier for everyone.
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|1 PUMPTRUMP 兌換 AUD
A$0.00196576
|1 PUMPTRUMP 兌換 GBP
￡0.000995166
|1 PUMPTRUMP 兌換 EUR
€0.001179456
|1 PUMPTRUMP 兌換 USD
$0.0012286
|1 PUMPTRUMP 兌換 MYR
RM0.005491842
|1 PUMPTRUMP 兌換 TRY
₺0.043762732
|1 PUMPTRUMP 兌換 JPY
¥0.191489596
|1 PUMPTRUMP 兌換 RUB
₽0.12286
|1 PUMPTRUMP 兌換 INR
₹0.10633533
|1 PUMPTRUMP 兌換 IDR
Rp20.140980384
|1 PUMPTRUMP 兌換 PHP
₱0.07181167
|1 PUMPTRUMP 兌換 EGP
￡E.0.061786294
|1 PUMPTRUMP 兌換 BRL
R$0.007408458
|1 PUMPTRUMP 兌換 CAD
C$0.001769184
|1 PUMPTRUMP 兌換 BDT
৳0.149803198
|1 PUMPTRUMP 兌換 NGN
₦1.907757794
|1 PUMPTRUMP 兌換 UAH
₴0.051883778
|1 PUMPTRUMP 兌換 VES
Bs0.0663444
|1 PUMPTRUMP 兌換 PKR
Rs0.342607396
|1 PUMPTRUMP 兌換 KZT
₸0.6517723
|1 PUMPTRUMP 兌換 THB
฿0.04189526
|1 PUMPTRUMP 兌換 TWD
NT$0.040212078
|1 PUMPTRUMP 兌換 CHF
Fr0.001118026
|1 PUMPTRUMP 兌換 HKD
HK$0.009558508
|1 PUMPTRUMP 兌換 MAD
.د.م0.012310572