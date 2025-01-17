PulseX Incentive Token 圖標

PulseX Incentive Token 價格 (INC)

USD

PulseX Incentive Token (INC) 實時價格圖表

$2.3
$2.3$2.3
+10.00%(1D)

今天 PulseX Incentive Token (INC) 的價格

今天 PulseX Incentive Token (INC) 的實時價格爲 2.3 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。INC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
PulseX Incentive Token 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.97M USD
- PulseX Incentive Token 當天價格變化爲 +10.01%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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PulseX Incentive Token (INC) 價格表現 USD

今天內，PulseX Incentive Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.20922
在過去30天內，PulseX Incentive Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.5100068300
在過去60天內，PulseX Incentive Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.3258364000
在過去90天內，PulseX Incentive Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.076689943670775

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.20922+10.01%
30天$ -0.5100068300-22.17%
60天$ +0.3258364000+14.17%
90天$ -0.076689943670775-3.22%

PulseX Incentive Token (INC) 價格分析

PulseX Incentive Token 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 2.08
$ 2.08$ 2.08

$ 2.32
$ 2.32$ 2.32

$ 10.19
$ 10.19$ 10.19

-0.27%

+10.01%

+49.26%

PulseX Incentive Token (INC) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 2.97M
$ 2.97M$ 2.97M

0.00
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什麼是PulseX Incentive Token (INC)

Farm Reward Token for PulseX DEX

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PulseX Incentive Token (INC) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 PulseX Incentive Token (INC) 的其他問題

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INC 兌換爲當地貨幣

1 INC 兌換 AUD
A$3.68
1 INC 兌換 GBP
1.863
1 INC 兌換 EUR
2.231
1 INC 兌換 USD
$2.3
1 INC 兌換 MYR
RM10.35
1 INC 兌換 TRY
81.466
1 INC 兌換 JPY
¥356.914
1 INC 兌換 RUB
237.153
1 INC 兌換 INR
199.203
1 INC 兌換 IDR
Rp37,704.912
1 INC 兌換 PHP
134.757
1 INC 兌換 EGP
￡E.115.897
1 INC 兌換 BRL
R$13.915
1 INC 兌換 CAD
C$3.289
1 INC 兌換 BDT
279.634
1 INC 兌換 NGN
3,582.549
1 INC 兌換 UAH
97.014
1 INC 兌換 VES
Bs124.2
1 INC 兌換 PKR
Rs641.723
1 INC 兌換 KZT
1,220.15
1 INC 兌換 THB
฿79.396
1 INC 兌換 TWD
NT$75.693
1 INC 兌換 CHF
Fr2.093
1 INC 兌換 HKD
HK$17.894
1 INC 兌換 MAD
.د.م23.115