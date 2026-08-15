PulseChain Tiger 今日價格

PulseChain Tiger (PTIGER) 今日實時價格為 $ 0.00249903，過去 24 小時內變化了 17.32%。目前 PTIGER 兌 USD 的匯率為 $ 0.00249903 每 PTIGER。

PulseChain Tiger 目前市值在 $ 1,623,879 排名第 #-，流通供應量為 649.81M PTIGER。過去 24 小時內，PTIGER 的交易價格在 $ 0.00203236（低點）和 $ 0.00260738（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.0074825，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，PTIGER 在過去一小時內波動了 -1.04%，過去7 天內波動了 +40.40%。過去一天，總交易量達到 $ 30.16K。

PulseChain Tiger（PTIGER）市場資訊

市值 $ 1.62M$ 1.62M $ 1.62M 成交量（24H） $ 30.16K$ 30.16K $ 30.16K 完全稀釋市值 $ 1.62M$ 1.62M $ 1.62M 流通量 649.81M 649.81M 649.81M 總供應量 649,813,338.7 649,813,338.7 649,813,338.7

PulseChain Tiger 的目前市值為 $ 1.62M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 30.16K。PTIGER 的流通量為 649.81M，總供應量是 649813338.7，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.62M。