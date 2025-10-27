Pug Inu（PUG）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -0.11% 漲跌幅（1D） -7.37% 漲跌幅（7D） -6.49% 漲跌幅（7D） -6.49%

Pug Inu（PUG）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，PUG 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。PUG 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，PUG 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.11%，過去 24 小時內變動為 -7.37%，過去 7 天內累計變動為 -6.49%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Pug Inu（PUG）市場資訊

市值 $ 132.34K$ 132.34K $ 132.34K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 132.34K$ 132.34K $ 132.34K 流通量 356.09T 356.09T 356.09T 總供應量 356,093,212,567,863.25 356,093,212,567,863.25 356,093,212,567,863.25

Pug Inu 的目前市值為 $ 132.34K, 它過去 24 小時的交易量為 --。PUG 的流通量為 356.09T，總供應量是 356093212567863.25，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 132.34K。